Общество Мэр Екатеринбурга отправил гуманитарную помощь в тонущий Курган. Фото 19 апреля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Для Алексея Орлова подобные акции — традиция Фото: Илья Московец © URA.RU По поручению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в Курган направлен гуманитарный груз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Волонтеры центра „Мы рядом“ и АНО „Сильный Урал“ при участии члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева собрали и загрузили около шести тонн необходимой гуманитарной помощи. В первую очередь, около трех тонн бутилированной воды, а также продукты длительного хранения, сгущенное молоко, тушенку, средства гигиены и бытовую химию и многое другое», — говорится в сообщении. К акции также присоединились жители Среднеуральска. Автомобиль для доставки гуманитарного груза выделила компания «Дел». Вечером она доставит предметы первой необходимости в Курган. Там волонтеры распределят гуманитарную помощь по временным пунктам и выдадут пострадавшим горожанам. Екатеринбуржцы, которые хотят помочь, могут принести вещи из списка в добровольческий центр «Мы рядом» (Институт муниципального управления, улица Пушкина, 16). Волонтеры принимают помощь каждый с 09:00 до 18:00. В первую очередь курганцам требуются продукты длительного хранения в заводской упаковке (не вскрытые), бытовая химия, средства гигиены (влажные салфетки, зубная паста, мыло и так далее), антисептики. Подробнее о паводковой обстановке в Зауралье — в трансляции URA.RU. В начале апреля Орлов помогал другому пострадавшему от большой воды городу — Орску (Оренбургская область). Туда отправляли 20-тонную фуру с питьевой водой. Фото предоставлено организаторами гуманитарной акции Фото предоставлено организаторами гуманитарной акции Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По поручению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в Курган направлен гуманитарный груз. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Волонтеры центра „Мы рядом“ и АНО „Сильный Урал“ при участии члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева собрали и загрузили около шести тонн необходимой гуманитарной помощи. В первую очередь, около трех тонн бутилированной воды, а также продукты длительного хранения, сгущенное молоко, тушенку, средства гигиены и бытовую химию и многое другое», — говорится в сообщении. К акции также присоединились жители Среднеуральска. Автомобиль для доставки гуманитарного груза выделила компания «Дел». Вечером она доставит предметы первой необходимости в Курган. Там волонтеры распределят гуманитарную помощь по временным пунктам и выдадут пострадавшим горожанам. Екатеринбуржцы, которые хотят помочь, могут принести вещи из списка в добровольческий центр «Мы рядом» (Институт муниципального управления, улица Пушкина, 16). Волонтеры принимают помощь каждый с 09:00 до 18:00. В первую очередь курганцам требуются продукты длительного хранения в заводской упаковке (не вскрытые), бытовая химия, средства гигиены (влажные салфетки, зубная паста, мыло и так далее), антисептики. Подробнее о паводковой обстановке в Зауралье — в трансляции URA.RU. В начале апреля Орлов помогал другому пострадавшему от большой воды городу — Орску (Оренбургская область). Туда отправляли 20-тонную фуру с питьевой водой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям