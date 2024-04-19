Начальник УМВД Екатеринбурга остался без заместителя

19 апреля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Полковник Александр Горин уволился из МВД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу (по общим вопросам) полковник Александр Горин уволился со службы. Об этом URA.RU сообщили два источника в правоохранительных органах. По словам первого собеседника, Горин вышел на пенсию по выслуге лет. Второй уверяет, что офицер устал от работы. «Не исключаю, что поводом могла стать извечная проблема полиции — нехватка кадров. Людей становится меньше, а работы больше», — объяснил источник. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили URA.RU информацию об отставке. Службу Горин начинал с должности инспектора уголовного розыска в ОВД Полевского, которым на тот момент руководил его отец. В 2003-м Горин-младший перевелся в управление по налоговым преступлениям регионального главка МВД, в 2011-м — в екатеринбургский ОП-6. В марте 2019 года с должности замначальника ОП-6 его повысили до начальника ОП-2. Оттуда через два года он ушел в 12-й отдел, а в 2022-м — в УМВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу (по общим вопросам) полковник Александр Горин уволился со службы. Об этом URA.RU сообщили два источника в правоохранительных органах. По словам первого собеседника, Горин вышел на пенсию по выслуге лет. Второй уверяет, что офицер устал от работы. «Не исключаю, что поводом могла стать извечная проблема полиции — нехватка кадров. Людей становится меньше, а работы больше», — объяснил источник. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили URA.RU информацию об отставке. Службу Горин начинал с должности инспектора уголовного розыска в ОВД Полевского, которым на тот момент руководил его отец. В 2003-м Горин-младший перевелся в управление по налоговым преступлениям регионального главка МВД, в 2011-м — в екатеринбургский ОП-6. В марте 2019 года с должности замначальника ОП-6 его повысили до начальника ОП-2. Оттуда через два года он ушел в 12-й отдел, а в 2022-м — в УМВД.