В Свердловской области задержали первых нарушителей противопожарного режима. Фото

19 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

С 12 апреля в регионе действует особый противопожаный режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области привлекли к административной ответственности первых нарушителей противопожарного режима. С 12 апреля по поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе работают патрульные группы, которые следят за порядком, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Патрульные группы с 12 апреля обходят прибрежные зоны, где местные жители традиционно организуют пикники, проводят обследования территорий частного сектора и дачных поселков. Для контроля территории МЧС также активно использует квадракоптеры. Первые нарушители уже привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении департамента. Патрульные группы особенно внимательно следят за арендаторами лесных участков, где заканчивается весенняя доочистка мест рубок, представляющих угрозу. Свердловчанам напоминают, что разводить костры и использовать мангалы запрещено. В некоторых муниципалитетах, которые в 2023 году особенно пострадали, местным жителям и вовсе запретили ходить в лес вход в лес. Тех, кто нарушает правила, ждут штрафы: от 10 тысяч до 800 тысяч рублей. telegram-канал Свердловская область . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области привлекли к административной ответственности первых нарушителей противопожарного режима. С 12 апреля по поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе работают патрульные группы, которые следят за порядком, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Патрульные группы с 12 апреля обходят прибрежные зоны, где местные жители традиционно организуют пикники, проводят обследования территорий частного сектора и дачных поселков. Для контроля территории МЧС также активно использует квадракоптеры. Первые нарушители уже привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении департамента. Патрульные группы особенно внимательно следят за арендаторами лесных участков, где заканчивается весенняя доочистка мест рубок, представляющих угрозу. Свердловчанам напоминают, что разводить костры и использовать мангалы запрещено. В некоторых муниципалитетах, которые в 2023 году особенно пострадали, местным жителям и вовсе запретили ходить в лес вход в лес. Тех, кто нарушает правила, ждут штрафы: от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.