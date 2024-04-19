В Свердловской области задержали первых нарушителей противопожарного режима. Фото

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Горит лес. Тюмень, пожар, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
С 12 апреля в регионе действует особый противопожаный режим Фото:

В Свердловской области привлекли к административной ответственности первых нарушителей противопожарного режима. С 12 апреля по поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе работают патрульные группы, которые следят за порядком, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Патрульные группы с 12 апреля обходят прибрежные зоны, где местные жители традиционно организуют пикники, проводят обследования территорий частного сектора и дачных поселков. Для контроля территории МЧС также активно использует квадракоптеры. Первые нарушители уже привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении департамента.

Патрульные группы особенно внимательно следят за арендаторами лесных участков, где заканчивается весенняя доочистка мест рубок, представляющих угрозу. Свердловчанам напоминают, что разводить костры и использовать мангалы запрещено. В некоторых муниципалитетах, которые в 2023 году особенно пострадали, местным жителям и вовсе запретили ходить в лес вход в лес. Тех, кто нарушает правила, ждут штрафы: от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.

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В Свердловской области привлекли к административной ответственности первых нарушителей противопожарного режима. С 12 апреля по поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе работают патрульные группы, которые следят за порядком, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Патрульные группы с 12 апреля обходят прибрежные зоны, где местные жители традиционно организуют пикники, проводят обследования территорий частного сектора и дачных поселков. Для контроля территории МЧС также активно использует квадракоптеры. Первые нарушители уже привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении департамента. Патрульные группы особенно внимательно следят за арендаторами лесных участков, где заканчивается весенняя доочистка мест рубок, представляющих угрозу. Свердловчанам напоминают, что разводить костры и использовать мангалы запрещено. В некоторых муниципалитетах, которые в 2023 году особенно пострадали, местным жителям и вовсе запретили ходить в лес вход в лес. Тех, кто нарушает правила, ждут штрафы: от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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