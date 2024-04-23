Следователи задержали участников массовой драки, в которой погиб екатеринбуржец

24 апреля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Задержанным инкриминируются статьи 105 и 213 УК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга задержаны несколько подозреваемых по уголовному делу о массовой драке на улице Сухоложской, 9. Обвиняемые 20 апреля избили четырех молодых людей, один из которых скончался, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. «Следователями и криминалистами СК России совместно с полицейскими установлены несколько лиц, принимавшие участие в инциденте со стороны нападавших. Все они являются уроженцами одной из среднеазиатских республик. В зависимости от роли каждого им инкриминируется статья 105 УК РФ (убийство) и статья 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в telegram-канале ведомства. По версии следствия, драка началась на фоне межличностного бытового конфликта. Сейчас допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы. Трагедия произошла в микрорайоне Вторчермет. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранение колюще-режущим предметом погибший мужчина получил в область сердца. Прибывший наряд ППС обнаружил тело без признаков жизни. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. Некоторых вероятных участников драки отправили в СИЗО до 19 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чкаловском районе Екатеринбурга задержаны несколько подозреваемых по уголовному делу о массовой драке на улице Сухоложской, 9. Обвиняемые 20 апреля избили четырех молодых людей, один из которых скончался, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. «Следователями и криминалистами СК России совместно с полицейскими установлены несколько лиц, принимавшие участие в инциденте со стороны нападавших. Все они являются уроженцами одной из среднеазиатских республик. В зависимости от роли каждого им инкриминируется статья 105 УК РФ (убийство) и статья 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в telegram-канале ведомства. По версии следствия, драка началась на фоне межличностного бытового конфликта. Сейчас допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы. Трагедия произошла в микрорайоне Вторчермет. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранение колюще-режущим предметом погибший мужчина получил в область сердца. Прибывший наряд ППС обнаружил тело без признаков жизни. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. Некоторых вероятных участников драки отправили в СИЗО до 19 июня.