23 апреля 2024

Следователи задержали участников массовой драки, в которой погиб екатеринбуржец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Задержанным инкриминируются статьи 105 и 213 УК РФ Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга задержаны несколько подозреваемых по уголовному делу о массовой драке на улице Сухоложской, 9. Обвиняемые 20 апреля избили четырех молодых людей, один из которых скончался, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

«Следователями и криминалистами СК России совместно с полицейскими установлены несколько лиц, принимавшие участие в инциденте со стороны нападавших. Все они являются уроженцами одной из среднеазиатских республик. В зависимости от роли каждого им инкриминируется статья 105 УК РФ (убийство) и статья 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в telegram-канале ведомства. По версии следствия, драка началась на фоне межличностного бытового конфликта. Сейчас допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы.

Трагедия произошла в микрорайоне Вторчермет. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранение колюще-режущим предметом погибший мужчина получил в область сердца. Прибывший наряд ППС обнаружил тело без признаков жизни. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. Некоторых вероятных участников драки отправили в СИЗО до 19 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чкаловском районе Екатеринбурга задержаны несколько подозреваемых по уголовному делу о массовой драке на улице Сухоложской, 9. Обвиняемые 20 апреля избили четырех молодых людей, один из которых скончался, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области. «Следователями и криминалистами СК России совместно с полицейскими установлены несколько лиц, принимавшие участие в инциденте со стороны нападавших. Все они являются уроженцами одной из среднеазиатских республик. В зависимости от роли каждого им инкриминируется статья 105 УК РФ (убийство) и статья 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в telegram-канале ведомства. По версии следствия, драка началась на фоне межличностного бытового конфликта. Сейчас допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы. Трагедия произошла в микрорайоне Вторчермет. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что ранение колюще-режущим предметом погибший мужчина получил в область сердца. Прибывший наряд ППС обнаружил тело без признаков жизни. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела. Некоторых вероятных участников драки отправили в СИЗО до 19 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...