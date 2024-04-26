Свердловские бойцы ЧВК получили звания ветеранов за участие в СВО

Свердловским бойцам, принимавшим участие в СВО в составе ЧВК, вручили ветеранские удостоверения в Свердловском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщает представитель Свердловской области в Совфеде Виктор Шептий.
«В Свердловском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ встретились с нашими воинами. Сегодня был хороший повод: вручили удостоверения ветеранов боевых действий ребятам, воевавшим в ЧВК. Планомерно и скрупулезно, хотя и не без трудностей, ведем эту работу, и по лицам бойцов видно, насколько это значимо: признание их боевых заслуг», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, на такое значимое для военных событие они приходили с семьями. Также Шептий обсудил перспективы дальнейшей деятельности по защите прав участников СВО с руководителем филиала Илдаром Якуповым.
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