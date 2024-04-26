Свердловские бойцы ЧВК получили звания ветеранов за участие в СВО

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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, медаль, медаль за отвагу, ветеран сво, грудь в медалях, черный крест чвк вагнер, орден за чеченскую компанию
Бойцы ЧВК наконец-то получили ветеранские льготы Фото:
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Свердловским бойцам, принимавшим участие в СВО в составе ЧВК, вручили ветеранские удостоверения в Свердловском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщает представитель Свердловской области в Совфеде Виктор Шептий.

«В Свердловском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ встретились с нашими воинами. Сегодня был хороший повод: вручили удостоверения ветеранов боевых действий ребятам, воевавшим в ЧВК. Планомерно и скрупулезно, хотя и не без трудностей, ведем эту работу, и по лицам бойцов видно, насколько это значимо: признание их боевых заслуг», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на такое значимое для военных событие они приходили с семьями. Также Шептий обсудил перспективы дальнейшей деятельности по защите прав участников СВО с руководителем филиала Илдаром Якуповым.

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Свердловским бойцам, принимавшим участие в СВО в составе ЧВК, вручили ветеранские удостоверения в Свердловском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Об этом сообщает представитель Свердловской области в Совфеде Виктор Шептий. «В Свердловском филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“ встретились с нашими воинами. Сегодня был хороший повод: вручили удостоверения ветеранов боевых действий ребятам, воевавшим в ЧВК. Планомерно и скрупулезно, хотя и не без трудностей, ведем эту работу, и по лицам бойцов видно, насколько это значимо: признание их боевых заслуг», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, на такое значимое для военных событие они приходили с семьями. Также Шептий обсудил перспективы дальнейшей деятельности по защите прав участников СВО с руководителем филиала Илдаром Якуповым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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