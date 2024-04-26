26 апреля 2024

В одной из квартир Челябинска нашли труп студентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет Фото:

В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных нашли труп студентки. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В настоящее время данных, указывающих на криминальный характер смерти не имеется. Предварительно, девушка покончила с собой.

По данным URA.RU, девушка училась на пятом курсе одного из университетов. Ей было 22 года.

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В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных нашли труп студентки. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В настоящее время данных, указывающих на криминальный характер смерти не имеется. Предварительно, девушка покончила с собой. По данным URA.RU, девушка училась на пятом курсе одного из университетов. Ей было 22 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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