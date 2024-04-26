В одной из квартир Челябинска нашли труп студентки

27 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных нашли труп студентки. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В настоящее время данных, указывающих на криминальный характер смерти не имеется. Предварительно, девушка покончила с собой. По данным URA.RU, девушка училась на пятом курсе одного из университетов. Ей было 22 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных нашли труп студентки. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В настоящее время данных, указывающих на криминальный характер смерти не имеется. Предварительно, девушка покончила с собой. По данным URA.RU, девушка училась на пятом курсе одного из университетов. Ей было 22 года.