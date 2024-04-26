В одной из квартир Челябинска нашли труп студентки

В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет
В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных нашли труп студентки. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В настоящее время данных, указывающих на криминальный характер смерти не имеется. Предварительно, девушка покончила с собой.
По данным URA.RU, девушка училась на пятом курсе одного из университетов. Ей было 22 года.
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