Верховный суд Украины открыл дело против Рады из-за несменяемости Зеленского

«Страна»: Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады

27 апреля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Против Верховной рады открыто дело из-за несостоявшихся выборов президента Украины Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины По иску против Верховной рады Верховный суд Украины открыл дело. В нем парламент обвиняется в бездействии из-за не назначенных выборов президента Украины. Об этом пишут украинские СМИ. «Верховный суд открыл производство по иску против Верховной рады, в котором требуют признать противоправной ее бездействие относительно не назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 года», — сообщает украинское издание «Страна». Верховный суд обязал парламент назначить выборы позднее. Сам иск подал житель Чернигова Олег Серик. Он отметил, что выборы президента назначает Верховная рада. Однако это не было сделано. Суд встал на сторону мужчины. Парламенту дали 15 дней, чтобы прислать ответ. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Однако их не было. Глава страны Владимир Зеленский, выбранный ранее, отменил их из-за действующего военного положения. Он уверял, что голосование «сейчас не к месту». При этом рейтинг Зеленского продолжает падать. Разные эксперты отмечали, что на выборах может победить бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Однако позднее его сместили с должности, назначив на нее Александра Сырского. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что легитимность Зеленского пропадает после 21 мая, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По иску против Верховной рады Верховный суд Украины открыл дело. В нем парламент обвиняется в бездействии из-за не назначенных выборов президента Украины. Об этом пишут украинские СМИ. «Верховный суд открыл производство по иску против Верховной рады, в котором требуют признать противоправной ее бездействие относительно не назначения выборов президента Украины на 31 марта 2024 года», — сообщает украинское издание «Страна». Верховный суд обязал парламент назначить выборы позднее. Сам иск подал житель Чернигова Олег Серик. Он отметил, что выборы президента назначает Верховная рада. Однако это не было сделано. Суд встал на сторону мужчины. Парламенту дали 15 дней, чтобы прислать ответ. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Однако их не было. Глава страны Владимир Зеленский, выбранный ранее, отменил их из-за действующего военного положения. Он уверял, что голосование «сейчас не к месту». При этом рейтинг Зеленского продолжает падать. Разные эксперты отмечали, что на выборах может победить бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Однако позднее его сместили с должности, назначив на нее Александра Сырского. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что легитимность Зеленского пропадает после 21 мая, передает «Царьград».