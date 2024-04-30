30 апреля 2024

Купить готовый кулич в Челябинске дешевле, чем испечь. Инфографика

В Челябинске готовый кулич в среднем стоит меньше выпечки на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальная экскурсия на хлебокомбинат и птицефабрику «СИТНО». Магнитогорск, продукты, пасха, куличи, еда
Цены на куличи весом 100 граммов начинаются от 25 рублей Фото:

В Челябинской области цена готового кулича в сетевом магазине в среднем на 11,5% меньше, чем себестоимость одной порции домашней выпечки. Согласно подсчетам URA.RU, в среднем за выпечку весом 500 граммов челябинцу придется отдать 261 рубль.

Дешевле всего в супермаркетах представлены куличи весом от 50 до 100 граммов. Стоимость мини-порции начинается от 24,9 рубля в сети Spar и от 26,9 рубля в сети «Магнит». В «Пятерочке» — от 50,9 рубля, а в «Монетке» от 59,9 рубля. Самым дорогим стал магазин «Лента» с начальной стоимостью в 99,9 рубля.

В среднем 100 граммов стандартного кулича в Челябинске обойдется в 52,3 рубля. Цена за полукилограммовый пасхальный хлеб зависит от выбранного магазина. В сети «Лента» придется выложить 358,5 рубля, в сети «Пятерочка» — 265,8 рубля, в «Монетке» — 255,9 рубля, в «Ашане» — 244,5 рубля, а в Spar — 238,2 рубля. В магазинах «Магнит» стоимость будет равна 208,4 рубля в среднем.

Согласно подсчетам URA.RU, в среднем себестоимость домашнего кулича равна 294,6 рубля. При этом в среднем за продукты для приготовления в сетевых магазинах придется заплатить 675,4 рубля.

Средняя стоимость кулича в Челябинской области составила 261 рубль
Средняя стоимость кулича в Челябинской области составила 261 рубль

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В Челябинской области цена готового кулича в сетевом магазине в среднем на 11,5% меньше, чем себестоимость одной порции домашней выпечки. Согласно подсчетам URA.RU, в среднем за выпечку весом 500 граммов челябинцу придется отдать 261 рубль. Дешевле всего в супермаркетах представлены куличи весом от 50 до 100 граммов. Стоимость мини-порции начинается от 24,9 рубля в сети Spar и от 26,9 рубля в сети «Магнит». В «Пятерочке» — от 50,9 рубля, а в «Монетке» от 59,9 рубля. Самым дорогим стал магазин «Лента» с начальной стоимостью в 99,9 рубля. В среднем 100 граммов стандартного кулича в Челябинске обойдется в 52,3 рубля. Цена за полукилограммовый пасхальный хлеб зависит от выбранного магазина. В сети «Лента» придется выложить 358,5 рубля, в сети «Пятерочка» — 265,8 рубля, в «Монетке» — 255,9 рубля, в «Ашане» — 244,5 рубля, а в Spar — 238,2 рубля. В магазинах «Магнит» стоимость будет равна 208,4 рубля в среднем. Согласно подсчетам URA.RU, в среднем себестоимость домашнего кулича равна 294,6 рубля. При этом в среднем за продукты для приготовления в сетевых магазинах придется заплатить 675,4 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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