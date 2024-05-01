Челябинский пенсионер погиб при работе с электропилой

02 мая 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

В момент гибели пожилой человек работал на даче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в СНТ «Мичуринец» погиб пенсионер. При выполнении работ с электрической пилой он получил серьезное ранение. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело 72-летнего пенсионера нашли 30 апреля на одной из улиц в СНТ «Мичуринец возле садового домика. У него обнаружили резанную рану правой голени от инструмента», — рассказал URA.RU источник. Основная версия произошедшего — пожилой мужчина смертельно поранился при работе с электропилой. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в СНТ «Мичуринец» погиб пенсионер. При выполнении работ с электрической пилой он получил серьезное ранение. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело 72-летнего пенсионера нашли 30 апреля на одной из улиц в СНТ «Мичуринец возле садового домика. У него обнаружили резанную рану правой голени от инструмента», — рассказал URA.RU источник. Основная версия произошедшего — пожилой мужчина смертельно поранился при работе с электропилой. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Ответ ожидается.