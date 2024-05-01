01 мая 2024

Челябинский пенсионер погиб при работе с электропилой

© Служба новостей «URA.RU»
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Вырубка деревьев на набережной в Центральном парке культуры и отдыха. Курган, деревья, пень, пила, вырубка кустов, зеленые листья, вырубка деревьев, спил деревьев, электропила
В момент гибели пожилой человек работал на даче Фото:

В Челябинске в СНТ «Мичуринец» погиб пенсионер. При выполнении работ с электрической пилой он получил серьезное ранение. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело 72-летнего пенсионера нашли 30 апреля на одной из улиц в СНТ «Мичуринец возле садового домика. У него обнаружили резанную рану правой голени от инструмента», — рассказал URA.RU источник.

Основная версия произошедшего — пожилой мужчина смертельно поранился при работе с электропилой. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Ответ ожидается.

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В Челябинске в СНТ «Мичуринец» погиб пенсионер. При выполнении работ с электрической пилой он получил серьезное ранение. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело 72-летнего пенсионера нашли 30 апреля на одной из улиц в СНТ «Мичуринец возле садового домика. У него обнаружили резанную рану правой голени от инструмента», — рассказал URA.RU источник. Основная версия произошедшего — пожилой мужчина смертельно поранился при работе с электропилой. URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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