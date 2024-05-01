Машиноместа в элитных жилых комплексах Перми продают по цене квартиры

02 мая 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Самые дорогие машиноместа в Перми продают за 3,5 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Машиноместа в элитных жилых комплексах Перми по ценам догнали квартиры. Так, в ЖК «Grand Park» парковочные места продают за 3,5 млн рублей. Для сравнения — за эту же цену можно приобрести двухкомнатную квартиру в спальном районе города. «Машиноместо в ЖК „Grand House“. Дом сдан в 2023 году. Стоимость — 3,5 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». На этом же сайте сказано, что в жилых комплексах «Гулливер», «Эволюция», «Грин Парк», «Бавария», «Танго» стоимость машиноместа достигает 2—2,5 млн рублей. За эту же цену продают однокомнатные квартиры в пятиэтажных домах в отдаленных районах города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машиноместа в элитных жилых комплексах Перми по ценам догнали квартиры. Так, в ЖК «Grand Park» парковочные места продают за 3,5 млн рублей. Для сравнения — за эту же цену можно приобрести двухкомнатную квартиру в спальном районе города. «Машиноместо в ЖК „Grand House“. Дом сдан в 2023 году. Стоимость — 3,5 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». На этом же сайте сказано, что в жилых комплексах «Гулливер», «Эволюция», «Грин Парк», «Бавария», «Танго» стоимость машиноместа достигает 2—2,5 млн рублей. За эту же цену продают однокомнатные квартиры в пятиэтажных домах в отдаленных районах города.