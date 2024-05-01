01 мая 2024

Машиноместа в элитных жилых комплексах Перми продают по цене квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, паркинг, автомобиль, парковка, подземная, машиноместо
Самые дорогие машиноместа в Перми продают за 3,5 млн рублей Фото:

Машиноместа в элитных жилых комплексах Перми по ценам догнали квартиры. Так, в ЖК «Grand Park» парковочные места продают за 3,5 млн рублей. Для сравнения — за эту же цену можно приобрести двухкомнатную квартиру в спальном районе города.

«Машиноместо в ЖК „Grand House“. Дом сдан в 2023 году. Стоимость — 3,5 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

На этом же сайте сказано, что в жилых комплексах «Гулливер», «Эволюция», «Грин Парк», «Бавария», «Танго» стоимость машиноместа достигает 2—2,5 млн рублей. За эту же цену продают однокомнатные квартиры в пятиэтажных домах в отдаленных районах города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Машиноместа в элитных жилых комплексах Перми по ценам догнали квартиры. Так, в ЖК «Grand Park» парковочные места продают за 3,5 млн рублей. Для сравнения — за эту же цену можно приобрести двухкомнатную квартиру в спальном районе города. «Машиноместо в ЖК „Grand House“. Дом сдан в 2023 году. Стоимость — 3,5 млн рублей», — сказано в объявлении на сайте «Авито». На этом же сайте сказано, что в жилых комплексах «Гулливер», «Эволюция», «Грин Парк», «Бавария», «Танго» стоимость машиноместа достигает 2—2,5 млн рублей. За эту же цену продают однокомнатные квартиры в пятиэтажных домах в отдаленных районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...