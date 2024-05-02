В ХМАО резко выросли суммы кредитов на покупку авто

02 мая 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

В марте 2024 года жители ХМАО оформили рекордное число автокредитов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО в 2024 году резко выросли суммы, которые югорчане брали на покупку автомобилей. По статистике, представленной банком ВТБ, средний размер займа за два месяца увеличился на 150 тысяч рублей. «Средний размер автокредита, который вырос в феврале на 100 тыс. рублей, в марте увеличился еще на 50 тыс. Такой высокий спрос был связан с активностью продавцов, их сезонными предложениями и стремлением покупателей успеть оформить сделку по „старым“ начислениям утилизационного сбора», — приводит слова управляющего югорского филиала Виталия Мосунова пресс-служба ВТБ. Аналитики прогнозируют снижение спроса на автокредиты, но даже в этом случае годовые результаты превысят показатели предыдущего года. Всего в 2024 году жители ХМАО взяли в банке 1200 автокредитов почти на два миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем за тот же период 2023-го. С января по март югорчане купили с помощью займов ВТБ столько же машин, сколько за восемь месяцев предыдущего года. «Объем и количество выданных в марте кредитов на покупку машин стали рекордными за всю историю: за один этот месяц жители округа взяли в банке почти 800 млн рублей на покупку более 500 машин, что на 40% больше, чем в феврале», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО стали активно вкладывать деньги в драгоценные металлы. По статистике Сбера в октябре 2023 года югорчане купили золота на 3,5 миллиона рублей, что является годовым рекордом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО в 2024 году резко выросли суммы, которые югорчане брали на покупку автомобилей. По статистике, представленной банком ВТБ, средний размер займа за два месяца увеличился на 150 тысяч рублей. «Средний размер автокредита, который вырос в феврале на 100 тыс. рублей, в марте увеличился еще на 50 тыс. Такой высокий спрос был связан с активностью продавцов, их сезонными предложениями и стремлением покупателей успеть оформить сделку по „старым“ начислениям утилизационного сбора», — приводит слова управляющего югорского филиала Виталия Мосунова пресс-служба ВТБ. Аналитики прогнозируют снижение спроса на автокредиты, но даже в этом случае годовые результаты превысят показатели предыдущего года. Всего в 2024 году жители ХМАО взяли в банке 1200 автокредитов почти на два миллиарда рублей, что в семь раз больше, чем за тот же период 2023-го. С января по март югорчане купили с помощью займов ВТБ столько же машин, сколько за восемь месяцев предыдущего года. «Объем и количество выданных в марте кредитов на покупку машин стали рекордными за всю историю: за один этот месяц жители округа взяли в банке почти 800 млн рублей на покупку более 500 машин, что на 40% больше, чем в феврале», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО стали активно вкладывать деньги в драгоценные металлы. По статистике Сбера в октябре 2023 года югорчане купили золота на 3,5 миллиона рублей, что является годовым рекордом.