Десятки человек собрались на кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом. Видео

02 мая 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

К памятнику на Аллее славы бойцов ЧВК «Вагнер» возложили цветы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Десятки жителей Свердловской области пришли на Аллею славы бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском (Свердловская область), чтобы почтить память погибших. К памятнику на аллее и могилам возложили цветы. Видео URA.RU прислал один из участников мероприятия. «Акция состоялась 1 мая — в годовщину группы ЧВК „Вагнер“. Почтили память ребят, к каждому памятнику возложили цветы», — рассказал очевидец. Отмечается, что 1 мая ЧВК «Вагнер» празднует десять лет со дня основания. Аллея славы бойцов ЧВК «Вагнер» находится на Северном кладбище в Березовском. Первые памятники в виде противотанковых заграждений, которые в народе называют «зубья дракона» или «линия Вагнера», «линия Суровикина», начали появляться там в сентябре 2023 года. Такая форма монументов объясняется глубоким смыслом — желанием бойцов ЧВК даже после смерти стоять на защите России. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении самолета Embraer в Тверской области. Позже, в ноябре 2023 года, ЧВК была расформирована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки жителей Свердловской области пришли на Аллею славы бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском (Свердловская область), чтобы почтить память погибших. К памятнику на аллее и могилам возложили цветы. Видео URA.RU прислал один из участников мероприятия. «Акция состоялась 1 мая — в годовщину группы ЧВК „Вагнер“. Почтили память ребят, к каждому памятнику возложили цветы», — рассказал очевидец. Отмечается, что 1 мая ЧВК «Вагнер» празднует десять лет со дня основания. Аллея славы бойцов ЧВК «Вагнер» находится на Северном кладбище в Березовском. Первые памятники в виде противотанковых заграждений, которые в народе называют «зубья дракона» или «линия Вагнера», «линия Суровикина», начали появляться там в сентябре 2023 года. Такая форма монументов объясняется глубоким смыслом — желанием бойцов ЧВК даже после смерти стоять на защите России. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении самолета Embraer в Тверской области. Позже, в ноябре 2023 года, ЧВК была расформирована.