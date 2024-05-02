Десятки жителей Свердловской области пришли на Аллею славы бойцов ЧВК «Вагнер» в Березовском (Свердловская область), чтобы почтить память погибших. К памятнику на аллее и могилам возложили цветы. Видео URA.RU прислал один из участников мероприятия.
«Акция состоялась 1 мая — в годовщину группы ЧВК „Вагнер“. Почтили память ребят, к каждому памятнику возложили цветы», — рассказал очевидец. Отмечается, что 1 мая ЧВК «Вагнер» празднует десять лет со дня основания.
Аллея славы бойцов ЧВК «Вагнер» находится на Северном кладбище в Березовском. Первые памятники в виде противотанковых заграждений, которые в народе называют «зубья дракона» или «линия Вагнера», «линия Суровикина», начали появляться там в сентябре 2023 года. Такая форма монументов объясняется глубоким смыслом — желанием бойцов ЧВК даже после смерти стоять на защите России.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении самолета Embraer в Тверской области. Позже, в ноябре 2023 года, ЧВК была расформирована.
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