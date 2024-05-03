На Западе раскрыли тайные мысли Украины о судьбе Донбасса

Эксперт Меркурис: Киев тайно признает, что навсегда потерял Донбасс

03 мая 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, рассказал Александр Меркурис Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти тайно признают, что уже потеряли Донбасс. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — сказал Меркурис в эфире youtube-канала Duran. По его словам, основной задачей для ВСУ сейчас является сохранение армии. Меркурис отметил, что положение украинских военных в регионе становится хуже, а их оборона начинает рушиться. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Киев в ближайший год может потерять еще больше территорий, в том числе — оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса. Британский эксперт Хусейн Алиев заявил, что в Киев понесет более серьезные территориальные потери, если не построит оборонительные укрепления позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киевские власти тайно признают, что уже потеряли Донбасс. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — сказал Меркурис в эфире youtube-канала Duran. По его словам, основной задачей для ВСУ сейчас является сохранение армии. Меркурис отметил, что положение украинских военных в регионе становится хуже, а их оборона начинает рушиться. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Киев в ближайший год может потерять еще больше территорий, в том числе — оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса. Британский эксперт Хусейн Алиев заявил, что в Киев понесет более серьезные территориальные потери, если не построит оборонительные укрепления позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, передает «Национальная служба новостей».