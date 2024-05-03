На Западе раскрыли тайные мысли Украины о судьбе Донбасса

Эксперт Меркурис: Киев тайно признает, что навсегда потерял Донбасс
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Предвыборные плакаты (наглядная агитация) в Донецке, ДНР. Донецк, донецк
Украинские чиновники негласно признают скорую потерю Донбасса, рассказал Александр Меркурис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти тайно признают, что уже потеряли Донбасс. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — сказал Меркурис в эфире youtube-канала Duran. По его словам, основной задачей для ВСУ сейчас является сохранение армии. Меркурис отметил, что положение украинских военных в регионе становится хуже, а их оборона начинает рушиться.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Киев в ближайший год может потерять еще больше территорий, в том числе — оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса. Британский эксперт Хусейн Алиев заявил, что в Киев понесет более серьезные территориальные потери, если не построит оборонительные укрепления позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, передает «Национальная служба новостей».

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Киевские власти тайно признают, что уже потеряли Донбасс. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Даже украинские официальные лица в частных беседах говорят, что Донбасс уже потерян», — сказал Меркурис в эфире youtube-канала Duran. По его словам, основной задачей для ВСУ сейчас является сохранение армии. Меркурис отметил, что положение украинских военных в регионе становится хуже, а их оборона начинает рушиться. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Киев в ближайший год может потерять еще больше территорий, в том числе — оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса. Британский эксперт Хусейн Алиев заявил, что в Киев понесет более серьезные территориальные потери, если не построит оборонительные укрепления позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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