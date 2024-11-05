Власти изменили подход к обновлению глав регионов

Милешкина: отставка Уйбы связана с планом властей улучшить управление в Коми
© Служба новостей «URA.RU»
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Отставка Уйбы связана со стремлением властей более эффективно управлять республикой Коми, считают политологи
Отставка Уйбы связана со стремлением властей более эффективно управлять республикой Коми, считают политологи Фото:

Власти России изменили подход к назначению губернаторов. 5 ноября третий глава региона сообщил, что покидает свой пост — Владимир Уйба ушел с поста руководителя Республики Коми. Как объяснили эксперты URA.RU, он не только не справлялся с поставленными задачами, но и вызвал недовольство местных жителей и российского олигарха.

Руководство страны изучило мнение местного населения и пришло к выводу, что Коми нужен более эффективный губернатор, полагают эксперты
Руководство страны изучило мнение местного населения и пришло к выводу, что Коми нужен более эффективный губернатор, полагают эксперты
Фото:

Уйба заявил о своем уходе с должности 5 ноября. Он поблагодарил правительство республики и глав муниципалитетов за совместную результативную работу. По его словам, все жители Коми навсегда останутся в его сердце. Это не первая отставка главы региона за последнее время. Днем ранее о сложении своих полномочий сообщили губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Тамбовской области Максим Егоров. Отставку главы Коми Владимира Уйбы URA.RU ранее прогнозировали политологи

Уход главы Коми с поста связан с недовольством социально-экономическим развитием в период его губернаторства, полагает президент Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков. Его управление привело к конфликтам местных элит, что не могло не отразиться на популярности Уйбы, отметил политолог.

Если федеральные власти видят, что губернатор не справляется и вызывает раздражение местных жителей, это обязательно учитывается при принятии решения об увольнении, пояснил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. По его словам, если глава региона не очень популярен, но справляется с поставленными перед ним задачами, то его оставляют.

Отставка Уйбы произошла из-за того, что он не оправдал ожиданий жителей республики и не вел с ними диалога для решения насущных вопросов, подтверждает политолог из Коми, член российской ассоциации политтехнологов Юлия Милешкина. По ее словам, руководство страны изучило мнение местного населения по социальным опросам и рейтингам и пришло к выводу, что Коми нужен более эффективный управленец.

«Жители ожидают, что благодаря новому губернатору регион начнет возрождаться в социально-экономическом плане. А добытые ресурсы используют рационально и направят на развитие», — подчеркнула специалист.

Одной из причин ухода Владимира Уйбы с поста мог стать конфликт с миллиардером и владельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым. По версии собеседников агентства URA.RU, близких к истеблишменту Коми, причина в не пунктуальности губернатора: прилетевший в республику предприниматель больше часа прождал встречи с Уйбой, которая так и не состоялась. После этого Алекперов решил закрыть офис своей компании в регионе.

На пост главы республики может претендовать местный политик или человек, который знаком с проблемами региона, полагает Милешкина. Возглавить Коми может и федеральный чиновник из Москвы, проживший достаточно времени в регионе и обладающий опытом управления, считает Милешкина.

«Многие смотрели в сторону министра здравоохранения Михаила Мурашко, который 18 лет назад был главой минздрава региона. Прекрасная кандидатура — Ростислав Гольдштейн, который сейчас руководит Еврейской автономной областью. Он доказал свою системность, показал себя как грамотный управленец. Среди возможных кандидатов также — Антон Кольцов. Это бывший глава правительства Запорожской области и в прошлом заместитель губернатора Вологодской области. Он прошел школу губернаторов, прошел сложные территории, поэтому может претендовать на пост в Коми», — поделилась мнением эксперт.

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Власти России изменили подход к назначению губернаторов. 5 ноября третий глава региона сообщил, что покидает свой пост — Владимир Уйба ушел с поста руководителя Республики Коми. Как объяснили эксперты URA.RU, он не только не справлялся с поставленными задачами, но и вызвал недовольство местных жителей и российского олигарха. Уйба заявил о своем уходе с должности 5 ноября. Он поблагодарил правительство республики и глав муниципалитетов за совместную результативную работу. По его словам, все жители Коми навсегда останутся в его сердце. Это не первая отставка главы региона за последнее время. Днем ранее о сложении своих полномочий сообщили губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Тамбовской области Максим Егоров. Отставку главы Коми Владимира Уйбы URA.RU ранее прогнозировали политологи.  Уход главы Коми с поста связан с недовольством социально-экономическим развитием в период его губернаторства, полагает президент Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков. Его управление привело к конфликтам местных элит, что не могло не отразиться на популярности Уйбы, отметил политолог. Если федеральные власти видят, что губернатор не справляется и вызывает раздражение местных жителей, это обязательно учитывается при принятии решения об увольнении, пояснил руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. По его словам, если глава региона не очень популярен, но справляется с поставленными перед ним задачами, то его оставляют. «Жители ожидают, что благодаря новому губернатору регион начнет возрождаться в социально-экономическом плане. А добытые ресурсы используют рационально и направят на развитие», — подчеркнула специалист. Одной из причин ухода Владимира Уйбы с поста мог стать конфликт с миллиардером и владельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым. По версии собеседников агентства URA.RU, близких к истеблишменту Коми, причина в не пунктуальности губернатора: прилетевший в республику предприниматель больше часа прождал встречи с Уйбой, которая так и не состоялась. После этого Алекперов решил закрыть офис своей компании в регионе. На пост главы республики может претендовать местный политик или человек, который знаком с проблемами региона, полагает Милешкина. Возглавить Коми может и федеральный чиновник из Москвы, проживший достаточно времени в регионе и обладающий опытом управления, считает Милешкина. «Многие смотрели в сторону министра здравоохранения Михаила Мурашко, который 18 лет назад был главой минздрава региона. Прекрасная кандидатура — Ростислав Гольдштейн, который сейчас руководит Еврейской автономной областью. Он доказал свою системность, показал себя как грамотный управленец. Среди возможных кандидатов также — Антон Кольцов. Это бывший глава правительства Запорожской области и в прошлом заместитель губернатора Вологодской области. Он прошел школу губернаторов, прошел сложные территории, поэтому может претендовать на пост в Коми», — поделилась мнением эксперт.
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