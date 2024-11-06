Бориса Джонсона выгнали с предвыборного шоу в США за саморекламу

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Джонсон тайно принес в телестудию свои мемуары
Джонсон тайно принес в телестудию свои мемуары Фото:

Бывшего британского премьера Бориса Джонсона отстранили от эфира на телеканале Channel 4, который был посвящен выборам в США. Политик попытался прорекламировать свою книгу «Америка решает: выборы президента США», однако не согласовал это с продюсерами шоу, сообщает The Guardian.

«Во время шоу эксцентричный политик получил выговор от ведущего за то, что, не поставив в известность продюсеров, тайно пронес в студию свои мемуары и показал книгу во время прямой трансляции», — сообщает издание. Отмечается, что ведущий программы Гуру-Мерти попросил Джонсона убрать книгу из кадра, на что политик заявил, что тот «абсолютно ничего не сможет сделать, чтобы остановить его». Экс-премьер добавил, что ему разрешено рекламировать его книгу. 

Сообщается, что на вопросы ведущих прямой трансляции Джонсон отвечал уклончиво, ссылаясь на свои публикации. Ответы политик предлагал узнать из его книги. Продолжить эфир ведущие не смогли. Отмечается, что после рекламной паузы бывшего премьера в программе уже не было. 

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Бывшего британского премьера Бориса Джонсона отстранили от эфира на телеканале Channel 4, который был посвящен выборам в США. Политик попытался прорекламировать свою книгу «Америка решает: выборы президента США», однако не согласовал это с продюсерами шоу, сообщает The Guardian. «Во время шоу эксцентричный политик получил выговор от ведущего за то, что, не поставив в известность продюсеров, тайно пронес в студию свои мемуары и показал книгу во время прямой трансляции», — сообщает издание. Отмечается, что ведущий программы Гуру-Мерти попросил Джонсона убрать книгу из кадра, на что политик заявил, что тот «абсолютно ничего не сможет сделать, чтобы остановить его». Экс-премьер добавил, что ему разрешено рекламировать его книгу.  Сообщается, что на вопросы ведущих прямой трансляции Джонсон отвечал уклончиво, ссылаясь на свои публикации. Ответы политик предлагал узнать из его книги. Продолжить эфир ведущие не смогли. Отмечается, что после рекламной паузы бывшего премьера в программе уже не было. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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