Трамп победил Харрис в еще одном колеблющемся штате

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис от Демократической партии на президентских выборах в штате Джорджия. Согласно данным телеканала NBC News, после подсчета более 97% голосов, Трамп набирает 51,1%, в то время как Харрис получает 47,4%.
«Трамп побеждает в Джорджии и Северной Каролине», — сообщил американский телеканал. Победа в этом штате приносит кандидату 16 голосов выборщиков. Джорджия стала вторым из семи колеблющихся штатов (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин), где лидирует экс-президент.
В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
Особое внимание в текущих выборах уделяется колеблющимся штатам, таким как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, где исход голосования может быть решающим для определения победителя. Именно в этих штатах ни одна из партий не имеет однозначного перевеса, что делает результаты более непредсказуемыми.
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