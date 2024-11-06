Трамп победил Харрис в еще одном колеблющемся штате

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Трамп обошел Харрис в Джорджии и забрал себе 16 голосов выборщиков
Трамп обошел Харрис в Джорджии и забрал себе 16 голосов выборщиков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис от Демократической партии на президентских выборах в штате Джорджия. Согласно данным телеканала NBC News, после подсчета более 97% голосов, Трамп набирает 51,1%, в то время как Харрис получает 47,4%.

«Трамп побеждает в Джорджии и Северной Каролине», — сообщил американский телеканал. Победа в этом штате приносит кандидату 16 голосов выборщиков. Джорджия стала вторым из семи колеблющихся штатов (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин), где лидирует экс-президент.

В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

Особое внимание в текущих выборах уделяется колеблющимся штатам, таким как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, где исход голосования может быть решающим для определения победителя. Именно в этих штатах ни одна из партий не имеет однозначного перевеса, что делает результаты более непредсказуемыми.

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Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис от Демократической партии на президентских выборах в штате Джорджия. Согласно данным телеканала NBC News, после подсчета более 97% голосов, Трамп набирает 51,1%, в то время как Харрис получает 47,4%. «Трамп побеждает в Джорджии и Северной Каролине», — сообщил американский телеканал. Победа в этом штате приносит кандидату 16 голосов выборщиков. Джорджия стала вторым из семи колеблющихся штатов (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин), где лидирует экс-президент. В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Особое внимание в текущих выборах уделяется колеблющимся штатам, таким как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина, где исход голосования может быть решающим для определения победителя. Именно в этих штатах ни одна из партий не имеет однозначного перевеса, что делает результаты более непредсказуемыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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