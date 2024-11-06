ВСУ минируют тыл Харькова

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ВСУ минирует территории вблизи населенных пунктов
ВСУ минирует территории вблизи населенных пунктов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минировать тыловые районы Харьковской области. Исключением не становятся и населенные пункты, что привело к жертвам. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. 

«За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области. Инженерно-саперные подразделения украинских боевиков осуществляют работы по минному заграждению не только в непосредственной близости к ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред), но и в тылу», — говорит Марочко. Его заявление цитирует ТАСС.

Военный эксперт рассказал, что минирование местности в Харьковской области привело к жертвам среди мирного населения, пострадали и несовершеннолетние. Он уточнил, что бойцы ВСУ не обозначают заграждения специальными указателями о минной опасности. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минировать тыловые районы Харьковской области. Исключением не становятся и населенные пункты, что привело к жертвам. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.  «За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области. Инженерно-саперные подразделения украинских боевиков осуществляют работы по минному заграждению не только в непосредственной близости к ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред), но и в тылу», — говорит Марочко. Его заявление цитирует ТАСС. Военный эксперт рассказал, что минирование местности в Харьковской области привело к жертвам среди мирного населения, пострадали и несовершеннолетние. Он уточнил, что бойцы ВСУ не обозначают заграждения специальными указателями о минной опасности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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