Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минировать тыловые районы Харьковской области. Исключением не становятся и населенные пункты, что привело к жертвам. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«За последнее время поступает большое количество информации о тотальном минировании местности в Харьковской области. Инженерно-саперные подразделения украинских боевиков осуществляют работы по минному заграждению не только в непосредственной близости к ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред), но и в тылу», — говорит Марочко. Его заявление цитирует ТАСС.
Военный эксперт рассказал, что минирование местности в Харьковской области привело к жертвам среди мирного населения, пострадали и несовершеннолетние. Он уточнил, что бойцы ВСУ не обозначают заграждения специальными указателями о минной опасности.
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