Сторонники Харрис просят помощи у бога. Видео

Сторонники Харрис молятся, ожидая итогов выборов президента США

06 ноября 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис собрались в церкви для молитвенной поддержки в день выборов. Об этом сообщило Associated Press. Агентство охарактеризовало данный сбор как «вечеринка с молитвами и наблюдением за результатами». «Группа пасторов по очереди произносят молитвы по мере поступления результатов», — сообщает Associated Press. Отмечается, что в моменты рекламных пауз пасторы проводят молитвы за итоги выборов. В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Согласно последним данным, Трамп опережает Харрис, набрав 216 голосов выборщиков против 193. Республиканский кандидат лидирует в шести из семи колеблющихся штатов, что увеличивает его шансы на победу в этих выборах. New York Times сделал предположение по поводу победы на выборах. Шансы экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа очень высоки. По прогнозам газеты, вероятность его победы составляет более 70%.

