Сторонники Харрис просят помощи у бога. Видео

Сторонники Харрис молятся, ожидая итогов выборов президента США
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Сторонники Харрис просят помощи у бога во время проходящих выборов президента США
Сторонники Харрис просят помощи у бога во время проходящих выборов президента США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис собрались в церкви для молитвенной поддержки в день выборов. Об этом сообщило Associated Press. Агентство охарактеризовало данный сбор как «вечеринка с молитвами и наблюдением за результатами».

«Группа пасторов по очереди произносят молитвы по мере поступления результатов», — сообщает Associated Press. Отмечается, что в моменты рекламных пауз пасторы проводят молитвы за итоги выборов.

В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.

Согласно последним данным, Трамп опережает Харрис, набрав 216 голосов выборщиков против 193. Республиканский кандидат лидирует в шести из семи колеблющихся штатов, что увеличивает его шансы на победу в этих выборах. 

New York Times сделал предположение по поводу победы на выборах. Шансы экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа очень высоки. По прогнозам газеты, вероятность его победы составляет более 70%.

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Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис собрались в церкви для молитвенной поддержки в день выборов. Об этом сообщило Associated Press. Агентство охарактеризовало данный сбор как «вечеринка с молитвами и наблюдением за результатами». «Группа пасторов по очереди произносят молитвы по мере поступления результатов», — сообщает Associated Press. Отмечается, что в моменты рекламных пауз пасторы проводят молитвы за итоги выборов. В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Согласно последним данным, Трамп опережает Харрис, набрав 216 голосов выборщиков против 193. Республиканский кандидат лидирует в шести из семи колеблющихся штатов, что увеличивает его шансы на победу в этих выборах.  New York Times сделал предположение по поводу победы на выборах. Шансы экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа очень высоки. По прогнозам газеты, вероятность его победы составляет более 70%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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