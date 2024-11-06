Харрис ближе подбирается к Трампу

Кандидат в президенты США Камала Харрис догоняет своего соперника ДональдаТрампа по количеству голосов выборщиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец — 232 голоса», — публикует данные телеканал. Для достижения победы на выборах одному из кандидатов потребуется набрать 270 голосов выборщиков.
Президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Главными кандидатами являются Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, и республиканец Дональд Трамп. Газета New York Times сообщила, что шансы Трампа на победу на предстоящих выборах оцениваются как весьма высокие. В публикации отмечается, что он имеет 72% на победу.
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