Харрис ближе подбирается к Трампу

Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков
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Камала Харрис по предварительным результатам набирает 211 голосов выборщиков
Камала Харрис по предварительным результатам набирает 211 голосов выборщиков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Камала Харрис догоняет своего соперника ДональдаТрампа по количеству голосов выборщиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец — 232 голоса», — публикует данные телеканал. Для достижения победы на выборах одному из кандидатов потребуется набрать 270 голосов выборщиков. 

Президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Главными кандидатами являются Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, и республиканец Дональд Трамп. Газета New York Times сообщила, что шансы Трампа на победу на предстоящих выборах оцениваются как весьма высокие. В публикации отмечается, что он имеет 72% на победу. 

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Кандидат в президенты США Камала Харрис догоняет своего соперника ДональдаТрампа по количеству голосов выборщиков. Об этом сообщает телеканал Fox News. «Вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец — 232 голоса», — публикует данные телеканал. Для достижения победы на выборах одному из кандидатов потребуется набрать 270 голосов выборщиков.  Президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Главными кандидатами являются Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, и республиканец Дональд Трамп. Газета New York Times сообщила, что шансы Трампа на победу на предстоящих выборах оцениваются как весьма высокие. В публикации отмечается, что он имеет 72% на победу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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