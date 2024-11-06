В России ужесточат правила продажи автозапчастей и масла

В России планируют ужесточить контроль за оборотом автомасел и запчастей из-за высокого уровня подделок среди импортных брендов, который превышает 50%. Об этом стало известно в ходе круглого стола в комитете по регламенту Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта и других организаций.
«В России готовят ужесточение оборота автомасел и запчастей. Уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%», — сообщили «Известия». Отмечается, что контрафактную продукцию хотят блокировать при продаже на кассах. А на все виды техжидкостей и деталей для машин намерены распространить обязательную маркировку.
Предложения о новых мерах уже направлены за подписью председателя комитета Вячеслава Тимченко в Минпромторг и правительство. Дополнительно, сенаторы предлагают внести изменения в постановление правительства № 1944 для обеспечения технической возможности блокировки продажи нелегальной продукции через систему ГИС МТ.
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