В России ужесточат правила продажи автозапчастей и масла

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В России ужесточат оборот автомасел и запчастей из-за того, что оборот подделок превысил 50%
В России ужесточат оборот автомасел и запчастей из-за того, что оборот подделок превысил 50% Фото:

В России планируют ужесточить контроль за оборотом автомасел и запчастей из-за высокого уровня подделок среди импортных брендов, который превышает 50%. Об этом стало известно в ходе круглого стола в комитете по регламенту Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта и других организаций.

«В России готовят ужесточение оборота автомасел и запчастей. Уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%», — сообщили «Известия». Отмечается, что контрафактную продукцию хотят блокировать при продаже на кассах. А на все виды техжидкостей и деталей для машин намерены распространить обязательную маркировку.

Предложения о новых мерах уже направлены за подписью председателя комитета Вячеслава Тимченко в Минпромторг и правительство. Дополнительно, сенаторы предлагают внести изменения в постановление правительства № 1944 для обеспечения технической возможности блокировки продажи нелегальной продукции через систему ГИС МТ.

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В России планируют ужесточить контроль за оборотом автомасел и запчастей из-за высокого уровня подделок среди импортных брендов, который превышает 50%. Об этом стало известно в ходе круглого стола в комитете по регламенту Совфеда с участием представителей Минпромторга, Росстандарта и других организаций. «В России готовят ужесточение оборота автомасел и запчастей. Уровень подделок среди импортных брендов превысил 50%», — сообщили «Известия». Отмечается, что контрафактную продукцию хотят блокировать при продаже на кассах. А на все виды техжидкостей и деталей для машин намерены распространить обязательную маркировку. Предложения о новых мерах уже направлены за подписью председателя комитета Вячеслава Тимченко в Минпромторг и правительство. Дополнительно, сенаторы предлагают внести изменения в постановление правительства № 1944 для обеспечения технической возможности блокировки продажи нелегальной продукции через систему ГИС МТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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