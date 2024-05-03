Уральские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Энергетики ПАО «Россети Урал» в Свердловской и Челябинской областях 3 мая в 20:00 переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков ожидается мокрый снег и усиление ветра, что может привести к нарушениям в работе энергообъектов, сообщает пресс-служба компании.
«Для контроля за стабильностью работы энергосистемы установлен особый контроль, мобилизован оперативно-ремонтный персонал, который готов к круглосуточной работе. Бригады обеспечены всем необходимым оборудованием и спецтехникой. Компания также подготовила резервные источники электроснабжения для поддержки социально значимых объектов», — сказано на сайте ПАО «Россети Урала».
Во время праздничных дней в сетевом комплексе компании введен запрет на плановые работы, а информацию о перерывах в электроснабжении и ремонтных работах можно получить по бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или на сайте компании. Там также доступна Интернет-приемная и сервис для сообщений от клиентов об отключениях электроэнергии.
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