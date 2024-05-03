03 мая 2024

В конце мая туроператоры Перми запустят новую программу «Пистик Тур»

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мыс Стрелка. Пермь, туристы, пеший поход
Хвощ в основном растет по берегам рек, на сырых лугах и в полях Фото:

В Прикамье с 25 мая начнет действовать новая туристическая программа «Пистик Тур». Об этом рассказали представители компании «РаСветТур».

«График: „Пистик Тур“ — 25 мая 2024 года. Участников экскурсии ожидает мастер-класс по сбору, блинчики с пистиками и пистиковая каша, чаепитие и многое другое», — написано на странице туроператора в соцсети «ВКонтакте».

Пистики представляют собой молодые побеги полевого хвоща. Их собирают, измельчают и используют в пищу. Шаньги и пирожки с пистиками входят в топ-3 любимых блюд пермяков.

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В Прикамье с 25 мая начнет действовать новая туристическая программа «Пистик Тур». Об этом рассказали представители компании «РаСветТур». «График: „Пистик Тур“ — 25 мая 2024 года. Участников экскурсии ожидает мастер-класс по сбору, блинчики с пистиками и пистиковая каша, чаепитие и многое другое», — написано на странице туроператора в соцсети «ВКонтакте». Пистики представляют собой молодые побеги полевого хвоща. Их собирают, измельчают и используют в пищу. Шаньги и пирожки с пистиками входят в топ-3 любимых блюд пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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