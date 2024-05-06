В Челябинске приостановили банкротство фирмы сына осужденного экс-министра

07 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Иск о банкротстве рассмотрят вслед за решением по другому делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске суд приостановил рассмотрение иска о банкротстве компании «Цветочка», которая принадлежит Вячеславу Тесленко — сыну бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, осужденного за взяточничество. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Производство по заявлению управления ФНС по Челябинской области о признании несостоятельным ООО „Цветочка“ приостановить. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в материалах дела. Процесс приостановили, пока не будет решения по другому иску. Заявление подал сам Тесленко-младший. Он оспорил санкции налоговиков, которые банкротят компанию из-за недоимки в 40,4 млн рублей, пени размером в 20,4 млн и штрафа в сумме 362 тысячи рублей. Налоговые органы указали на риск невозможности погашения неуплаченных налогов из-за недостатка средств у фирмы. В июне 2023 года «Цветочка» потребовала приостановить действие решения налоговой инспекции. Однако налоговики считали иначе. Они указали на то, что Тесленко в условиях скудности ресурсов своего бизнеса после начала налоговой проверки продал сестре, бизнес-леди Елене Басковой, Mercedes-Benz фирмы за 165 тысяч рублей, матери — другое транспортное средство за 175 тысяч рублей. Учитывая обстоятельства, суд отказался накладывать обеспечение, оставив решение ИФНС в силе. При подготовке материала URA.RU направил запрос в компанию «Цветочка». К моменту публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске суд приостановил рассмотрение иска о банкротстве компании «Цветочка», которая принадлежит Вячеславу Тесленко — сыну бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, осужденного за взяточничество. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Производство по заявлению управления ФНС по Челябинской области о признании несостоятельным ООО „Цветочка“ приостановить. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в материалах дела. Процесс приостановили, пока не будет решения по другому иску. Заявление подал сам Тесленко-младший. Он оспорил санкции налоговиков, которые банкротят компанию из-за недоимки в 40,4 млн рублей, пени размером в 20,4 млн и штрафа в сумме 362 тысячи рублей. Налоговые органы указали на риск невозможности погашения неуплаченных налогов из-за недостатка средств у фирмы. В июне 2023 года «Цветочка» потребовала приостановить действие решения налоговой инспекции. Однако налоговики считали иначе. Они указали на то, что Тесленко в условиях скудности ресурсов своего бизнеса после начала налоговой проверки продал сестре, бизнес-леди Елене Басковой, Mercedes-Benz фирмы за 165 тысяч рублей, матери — другое транспортное средство за 175 тысяч рублей. Учитывая обстоятельства, суд отказался накладывать обеспечение, оставив решение ИФНС в силе. При подготовке материала URA.RU направил запрос в компанию «Цветочка». К моменту публикации ответ не поступил.