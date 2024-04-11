Челябинские налоговики банкротят фирму сына осужденного экс-министра Тесленко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, кошелек, портмоне, банкрот, деньги, бедность, 50рублей, платеж
Фирма сына экс-министра Виталия Тесленко, которую банкротят, должна 61,2 млн рублей Фото:

Управление ФНС по Челябинской области потребовало признать банкротом компанию «Цветочка» сына экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко, Вячеслава. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила 61,2 млн рублей.

«Управление ФНС по Челябинской области направило в суд заявление. Просит признать ООО „Цветочка“ несостоятельным (банкротом), ввести в отношении должника процедуру отсутствующего должника», — отмечено в материалах суда.

Задолженность сложилась из недоимки, составляющей две трети размера, пени и штрафов. Другие подробности в материалах на сайте отсутствуют.

Заявление принято к производству. Предварительное заседание состоится 2 мая. До конца апреля собираются дополнительные доказательства по иску.

Согласно данным СБИС, Тесленко-младший является единственным учредителем компании. Фирма занимается оптовой торговлей цветами. В 2023 году получен убыток в размере 1,8 млн рублей.

В ноябре 2021 года сын экс-министра лишился недостроя. Мэрия Челябинска на торгах продала за 27,3 млн рублей незавершенное здание, принадлежавшее компании «СЛК-Групп». Владельцем бизнеса также является Тесленко-младший. Фирма торгует цветами.

Отца бизнесмена задержали дома 31 октября 2012 года, где была найдена крупная сумма денег. Вместе с Тесленко были задержаны бывший главврач областной больницы №4 Михаил Шуховцев и тогдашний замглавврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун. До суда дошли дела Тесленко и Шуховцева, освобожденного от наказания по состоянию здоровья. Как доказало следствие, лица зарабатывали на взятках с госконтрактов. В сентябре 2014 года экс-министра осудили на 7,5 лет содержания в колонии строгого режима. Досрочно бывший руководитель вышел в августе 2017 года. Осужденному необходимо выплатить штрафы на десятки миллионов рублей.

При подготовке материала URA.RU направил запрос в офис компании «Цветочка», чтобы прояснить подробности спора. К моменту публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление ФНС по Челябинской области потребовало признать банкротом компанию «Цветочка» сына экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко, Вячеслава. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила 61,2 млн рублей. «Управление ФНС по Челябинской области направило в суд заявление. Просит признать ООО „Цветочка“ несостоятельным (банкротом), ввести в отношении должника процедуру отсутствующего должника», — отмечено в материалах суда. Задолженность сложилась из недоимки, составляющей две трети размера, пени и штрафов. Другие подробности в материалах на сайте отсутствуют. Заявление принято к производству. Предварительное заседание состоится 2 мая. До конца апреля собираются дополнительные доказательства по иску. Согласно данным СБИС, Тесленко-младший является единственным учредителем компании. Фирма занимается оптовой торговлей цветами. В 2023 году получен убыток в размере 1,8 млн рублей. В ноябре 2021 года сын экс-министра лишился недостроя. Мэрия Челябинска на торгах продала за 27,3 млн рублей незавершенное здание, принадлежавшее компании «СЛК-Групп». Владельцем бизнеса также является Тесленко-младший. Фирма торгует цветами. Отца бизнесмена задержали дома 31 октября 2012 года, где была найдена крупная сумма денег. Вместе с Тесленко были задержаны бывший главврач областной больницы №4 Михаил Шуховцев и тогдашний замглавврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун. До суда дошли дела Тесленко и Шуховцева, освобожденного от наказания по состоянию здоровья. Как доказало следствие, лица зарабатывали на взятках с госконтрактов. В сентябре 2014 года экс-министра осудили на 7,5 лет содержания в колонии строгого режима. Досрочно бывший руководитель вышел в августе 2017 года. Осужденному необходимо выплатить штрафы на десятки миллионов рублей. При подготовке материала URA.RU направил запрос в офис компании «Цветочка», чтобы прояснить подробности спора. К моменту публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...