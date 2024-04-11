Челябинские налоговики банкротят фирму сына осужденного экс-министра Тесленко

Фирма сына экс-министра Виталия Тесленко, которую банкротят, должна 61,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление ФНС по Челябинской области потребовало признать банкротом компанию «Цветочка» сына экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко, Вячеслава. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила 61,2 млн рублей.

«Управление ФНС по Челябинской области направило в суд заявление. Просит признать ООО „Цветочка“ несостоятельным (банкротом), ввести в отношении должника процедуру отсутствующего должника», — отмечено в материалах суда.

Задолженность сложилась из недоимки, составляющей две трети размера, пени и штрафов. Другие подробности в материалах на сайте отсутствуют.

Заявление принято к производству. Предварительное заседание состоится 2 мая. До конца апреля собираются дополнительные доказательства по иску.

Согласно данным СБИС, Тесленко-младший является единственным учредителем компании. Фирма занимается оптовой торговлей цветами. В 2023 году получен убыток в размере 1,8 млн рублей.

В ноябре 2021 года сын экс-министра лишился недостроя. Мэрия Челябинска на торгах продала за 27,3 млн рублей незавершенное здание, принадлежавшее компании «СЛК-Групп». Владельцем бизнеса также является Тесленко-младший. Фирма торгует цветами.

Отца бизнесмена задержали дома 31 октября 2012 года, где была найдена крупная сумма денег. Вместе с Тесленко были задержаны бывший главврач областной больницы №4 Михаил Шуховцев и тогдашний замглавврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун. До суда дошли дела Тесленко и Шуховцева, освобожденного от наказания по состоянию здоровья. Как доказало следствие, лица зарабатывали на взятках с госконтрактов. В сентябре 2014 года экс-министра осудили на 7,5 лет содержания в колонии строгого режима. Досрочно бывший руководитель вышел в августе 2017 года. Осужденному необходимо выплатить штрафы на десятки миллионов рублей.

При подготовке материала URA.RU направил запрос в офис компании «Цветочка», чтобы прояснить подробности спора. К моменту публикации ответ не поступил.