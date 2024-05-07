МЧС Пермского края потребовало театр «У Моста» освободить пожарную каланчу

07 мая 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

В помещении каланчи хранились декорации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский театр «У Моста» освободил помещения пожарной каланчи на улице Куйбышева, 11. Переехать их обязало МЧС Пермского края, которому принадлежит здание. «Театр „У Моста“ на днях получил требование от собственника — краевого управления МЧС — в 10-дневный срок освободить здание пожарной каланчи (ул. Куйбышева, 11). Все декорации театра „У Моста“ вывезены из каланчи на склад театра», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на департамент культуры. По данным источников издания, помещение каланчи театр использовал для хранения и создания декораций. В 2021 году администрация театра заключила с краевым МЧС соответствующий договор. Но его срок закончился летом 2023 года. Театр хотел заключить новый договор, но в МЧС России не согласовали его. Все это время помещение продолжали использовать под декорации. В начале 2024 года это заметила прокуратура и вынесла предупреждение администрации театра за то, что они занимают здание каланчи без договора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский театр «У Моста» освободил помещения пожарной каланчи на улице Куйбышева, 11. Переехать их обязало МЧС Пермского края, которому принадлежит здание. «Театр „У Моста“ на днях получил требование от собственника — краевого управления МЧС — в 10-дневный срок освободить здание пожарной каланчи (ул. Куйбышева, 11). Все декорации театра „У Моста“ вывезены из каланчи на склад театра», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на департамент культуры. По данным источников издания, помещение каланчи театр использовал для хранения и создания декораций. В 2021 году администрация театра заключила с краевым МЧС соответствующий договор. Но его срок закончился летом 2023 года. Театр хотел заключить новый договор, но в МЧС России не согласовали его. Все это время помещение продолжали использовать под декорации. В начале 2024 года это заметила прокуратура и вынесла предупреждение администрации театра за то, что они занимают здание каланчи без договора.