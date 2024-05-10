10 мая 2024
09 мая 2024

В городах ХМАО месяц будут проходить мероприятия в рамках Года семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие баскетбольной площадки. Тюмень, баскетбол, спорт, стритбол, спортивная игра
Во всех муниципалитетах округа пройдут спортивные мероприятия Фото:

В ХМАО 15 мая стартует семейный месяц в рамках Года семьи. В регионе пройдут образовательные, медицинские и культурные мероприятия. Об этом сообщило правительство региона.

«Во всех муниципалитетах округа пройдут культурно-досуговые, спортивные и познавательные мероприятия. От конкурсов и игр до выставок и театральных постановок — каждый найдет что-то по душе. Мастер-классы по кулинарии, рукоделию и другие события будут доступны как оффлайн, так и онлайн», — написало правительство в telegram-канале. Свой план активностей на месяц представили образовательные, медицинские и культурные учреждения региона.

Президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. С таким заявлением глава РФ выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. В связи с этим в ХМАО с 1 января 2024 года в ХМАО изменили условия и размер Югорского семейного капитала. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об изменениях и новых видах поддержек семей.

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В ХМАО 15 мая стартует семейный месяц в рамках Года семьи. В регионе пройдут образовательные, медицинские и культурные мероприятия. Об этом сообщило правительство региона. «Во всех муниципалитетах округа пройдут культурно-досуговые, спортивные и познавательные мероприятия. От конкурсов и игр до выставок и театральных постановок — каждый найдет что-то по душе. Мастер-классы по кулинарии, рукоделию и другие события будут доступны как оффлайн, так и онлайн», — написало правительство в telegram-канале. Свой план активностей на месяц представили образовательные, медицинские и культурные учреждения региона. Президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. С таким заявлением глава РФ выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. В связи с этим в ХМАО с 1 января 2024 года в ХМАО изменили условия и размер Югорского семейного капитала. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об изменениях и новых видах поддержек семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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