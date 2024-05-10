В городах ХМАО месяц будут проходить мероприятия в рамках Года семьи

11 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Во всех муниципалитетах округа пройдут спортивные мероприятия Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО 15 мая стартует семейный месяц в рамках Года семьи. В регионе пройдут образовательные, медицинские и культурные мероприятия. Об этом сообщило правительство региона. «Во всех муниципалитетах округа пройдут культурно-досуговые, спортивные и познавательные мероприятия. От конкурсов и игр до выставок и театральных постановок — каждый найдет что-то по душе. Мастер-классы по кулинарии, рукоделию и другие события будут доступны как оффлайн, так и онлайн», — написало правительство в telegram-канале. Свой план активностей на месяц представили образовательные, медицинские и культурные учреждения региона. Президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. С таким заявлением глава РФ выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. В связи с этим в ХМАО с 1 января 2024 года в ХМАО изменили условия и размер Югорского семейного капитала. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об изменениях и новых видах поддержек семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО 15 мая стартует семейный месяц в рамках Года семьи. В регионе пройдут образовательные, медицинские и культурные мероприятия. Об этом сообщило правительство региона. «Во всех муниципалитетах округа пройдут культурно-досуговые, спортивные и познавательные мероприятия. От конкурсов и игр до выставок и театральных постановок — каждый найдет что-то по душе. Мастер-классы по кулинарии, рукоделию и другие события будут доступны как оффлайн, так и онлайн», — написало правительство в telegram-канале. Свой план активностей на месяц представили образовательные, медицинские и культурные учреждения региона. Президент России Владимир Путин дал торжественный старт Году семьи в стране. С таким заявлением глава РФ выступил во время Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые» на ВДНХ. В связи с этим в ХМАО с 1 января 2024 года в ХМАО изменили условия и размер Югорского семейного капитала. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало об изменениях и новых видах поддержек семей.