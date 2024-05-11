В ХМАО водитель такси не выпускал пассажирку с детьми, требуя денег

12 мая 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Югорчанка перевела водителю 20 000 рублей, чтобы он выпустил ее с детьми из авто Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте (ХМАО) пассажирка «Яндекс. Такси» оказалась вместе с двумя детьми запертой в автомобиле. Причиной стало то, что одного из детей стошнило в машине и водителей требовал с югорчанки 15 000 рублей за химчистку салона и еще 5 000 рублей, как компенсацию за простой пока авто будет на мойке. «Сегодня вызвали такси детское. В конце поездки младшего ребенка стошнило и вырвало и пошла кровь носом. Это очень возмутило водителя. Он потребовал оплатить химчистку 15000 рублей, остановив машину на дороге и заблокировав двери. Подъехав к подъезду, он потребовал оплатить рабочие часы, пока будут мыть машину — еще 5000 рублей. Я перевела ему эти деньги. Только после этого он открыл машину и выпустил нас», — рассказали историю югорчанки в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра». Пассажирка добавила, что предлагала водителю помыть машину на мойке у знакомой за 1500 рублей, но он отказался. После инцидента женщина позвонила в службу поддержки «Яндекс. Такси» — попросила разобраться в ситуации и вернуть деньги, но ей только предложили скидку на следующую поездку в 500 рублей. Со слов югорчанки, все переводы водителю она может подтвердить. Пострадавшая намерена обратиться за помощью к правоохранителям. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре и компанию «Яндекс» с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) пассажирка «Яндекс. Такси» оказалась вместе с двумя детьми запертой в автомобиле. Причиной стало то, что одного из детей стошнило в машине и водителей требовал с югорчанки 15 000 рублей за химчистку салона и еще 5 000 рублей, как компенсацию за простой пока авто будет на мойке. «Сегодня вызвали такси детское. В конце поездки младшего ребенка стошнило и вырвало и пошла кровь носом. Это очень возмутило водителя. Он потребовал оплатить химчистку 15000 рублей, остановив машину на дороге и заблокировав двери. Подъехав к подъезду, он потребовал оплатить рабочие часы, пока будут мыть машину — еще 5000 рублей. Я перевела ему эти деньги. Только после этого он открыл машину и выпустил нас», — рассказали историю югорчанки в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра». Пассажирка добавила, что предлагала водителю помыть машину на мойке у знакомой за 1500 рублей, но он отказался. После инцидента женщина позвонила в службу поддержки «Яндекс. Такси» — попросила разобраться в ситуации и вернуть деньги, но ей только предложили скидку на следующую поездку в 500 рублей. Со слов югорчанки, все переводы водителю она может подтвердить. Пострадавшая намерена обратиться за помощью к правоохранителям. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре и компанию «Яндекс» с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответы ожидаются.