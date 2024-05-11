11 мая 2024
10 мая 2024
09 мая 2024

В ХМАО водитель такси не выпускал пассажирку с детьми, требуя денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , яндекс такси
Югорчанка перевела водителю 20 000 рублей, чтобы он выпустил ее с детьми из авто Фото:

В Сургуте (ХМАО) пассажирка «Яндекс. Такси» оказалась вместе с двумя детьми запертой в автомобиле. Причиной стало то, что одного из детей стошнило в машине и водителей требовал с югорчанки 15 000 рублей за химчистку салона и еще 5 000 рублей, как компенсацию за простой пока авто будет на мойке.

«Сегодня вызвали такси детское. В конце поездки младшего ребенка стошнило и вырвало и пошла кровь носом. Это очень возмутило водителя. Он потребовал оплатить химчистку 15000 рублей, остановив машину на дороге и заблокировав двери. Подъехав к подъезду, он потребовал оплатить рабочие часы, пока будут мыть машину — еще 5000 рублей. Я перевела ему эти деньги. Только после этого он открыл машину и выпустил нас», — рассказали историю югорчанки в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра».

Пассажирка добавила, что предлагала водителю помыть машину на мойке у знакомой за 1500 рублей, но он отказался. После инцидента женщина позвонила в службу поддержки «Яндекс. Такси» — попросила разобраться в ситуации и вернуть деньги, но ей только предложили скидку на следующую поездку в 500 рублей. Со слов югорчанки, все переводы водителю она может подтвердить. Пострадавшая намерена обратиться за помощью к правоохранителям.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре и компанию «Яндекс» с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответы ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) пассажирка «Яндекс. Такси» оказалась вместе с двумя детьми запертой в автомобиле. Причиной стало то, что одного из детей стошнило в машине и водителей требовал с югорчанки 15 000 рублей за химчистку салона и еще 5 000 рублей, как компенсацию за простой пока авто будет на мойке. «Сегодня вызвали такси детское. В конце поездки младшего ребенка стошнило и вырвало и пошла кровь носом. Это очень возмутило водителя. Он потребовал оплатить химчистку 15000 рублей, остановив машину на дороге и заблокировав двери. Подъехав к подъезду, он потребовал оплатить рабочие часы, пока будут мыть машину — еще 5000 рублей. Я перевела ему эти деньги. Только после этого он открыл машину и выпустил нас», — рассказали историю югорчанки в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра». Пассажирка добавила, что предлагала водителю помыть машину на мойке у знакомой за 1500 рублей, но он отказался. После инцидента женщина позвонила в службу поддержки «Яндекс. Такси» — попросила разобраться в ситуации и вернуть деньги, но ей только предложили скидку на следующую поездку в 500 рублей. Со слов югорчанки, все переводы водителю она может подтвердить. Пострадавшая намерена обратиться за помощью к правоохранителям. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре и компанию «Яндекс» с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...