Гладков вышел к местным жителям после ЧП в Белгороде. Видео

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, разрушения, хлопок газа
Обрушение произошло после попадания фрагмента украинской ракеты (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков находится рядом с обрушеным домом в Белгороде. Он призывает жителей не создавать толпу.

«Не надо скоплений. Если что, через соцсети, через подомовой обход позовем. Все будет хорошо», — заявил Вячеслав Гладков. Его слова приводит ТАСС.

В Белгороде обрушился подъезд дома после попадания фрагмента украинской ракеты. СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СМИ, все жильцы из остальных подъездов эвакуированы. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков находится рядом с обрушеным домом в Белгороде. Он призывает жителей не создавать толпу. «Не надо скоплений. Если что, через соцсети, через подомовой обход позовем. Все будет хорошо», — заявил Вячеслав Гладков. Его слова приводит ТАСС. В Белгороде обрушился подъезд дома после попадания фрагмента украинской ракеты. СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СМИ, все жильцы из остальных подъездов эвакуированы. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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