Обрушение произошло после попадания фрагмента украинской ракеты (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков находится рядом с обрушеным домом в Белгороде. Он призывает жителей не создавать толпу.
«Не надо скоплений. Если что, через соцсети, через подомовой обход позовем. Все будет хорошо», — заявил Вячеслав Гладков. Его слова приводит ТАСС.
В Белгороде обрушился подъезд дома после попадания фрагмента украинской ракеты. СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СМИ, все жильцы из остальных подъездов эвакуированы. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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