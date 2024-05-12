Гладков вышел к местным жителям после ЧП в Белгороде. Видео

12 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Обрушение произошло после попадания фрагмента украинской ракеты (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков находится рядом с обрушеным домом в Белгороде. Он призывает жителей не создавать толпу. «Не надо скоплений. Если что, через соцсети, через подомовой обход позовем. Все будет хорошо», — заявил Вячеслав Гладков. Его слова приводит ТАСС. В Белгороде обрушился подъезд дома после попадания фрагмента украинской ракеты. СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СМИ, все жильцы из остальных подъездов эвакуированы. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков находится рядом с обрушеным домом в Белгороде. Он призывает жителей не создавать толпу. «Не надо скоплений. Если что, через соцсети, через подомовой обход позовем. Все будет хорошо», — заявил Вячеслав Гладков. Его слова приводит ТАСС. В Белгороде обрушился подъезд дома после попадания фрагмента украинской ракеты. СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СМИ, все жильцы из остальных подъездов эвакуированы. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.