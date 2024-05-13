«Страна.ua»: в Запорожье попытались поджечь военкомат

13 мая 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Неизвестный кинул коктейли Молотова в здание военкомата в Запорожье Фото: Александр Елизаров © URA.RU На Украине в Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата. Об этом сообщила «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 мая. Было брошено две бутылки с бензином, но они не загорелись», — сообщил источник украинскому изданию. Сейчас правонарушителя разыскивают. На несостоявшегося поджигателя заведено уголовное дело о терроризме. Собеседник издания отметил, что правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Теперь за отсутствие военного билета украинцам от 18 до 60 лет грозит задержание, а при неявке в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата. Об этом сообщила «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 мая. Было брошено две бутылки с бензином, но они не загорелись», — сообщил источник украинскому изданию. Сейчас правонарушителя разыскивают. На несостоявшегося поджигателя заведено уголовное дело о терроризме. Собеседник издания отметил, что правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Теперь за отсутствие военного билета украинцам от 18 до 60 лет грозит задержание, а при неявке в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей».