«Страна.ua»: в Запорожье попытались поджечь военкомат

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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Неизвестный кинул коктейли Молотова в здание военкомата в Запорожье Фото:

На Украине в Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата. Об этом сообщила «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 мая. Было брошено две бутылки с бензином, но они не загорелись», — сообщил источник украинскому изданию. Сейчас правонарушителя разыскивают.

На несостоявшегося поджигателя заведено уголовное дело о терроризме. Собеседник издания отметил, что правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Теперь за отсутствие военного билета украинцам от 18 до 60 лет грозит задержание, а при неявке в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей».

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На Украине в Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата. Об этом сообщила «Страна.ua», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. «Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 мая. Было брошено две бутылки с бензином, но они не загорелись», — сообщил источник украинскому изданию. Сейчас правонарушителя разыскивают. На несостоявшегося поджигателя заведено уголовное дело о терроризме. Собеседник издания отметил, что правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Теперь за отсутствие военного билета украинцам от 18 до 60 лет грозит задержание, а при неявке в военкомат по врученной повестке — до пяти лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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