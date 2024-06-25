В регионах «тюменской матрешки» с 1 июля вырастут тарифы на ЖКХ

С 1 июля 2024 года в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО поднимутся цены на жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом сообщает мэрия Сургута.
«В рамках плановой индексации со второго полугодия в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также на юге Тюменской области начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий. Первые платежные документы, рассчитанные с учетом индексации, жители трех субъектов Тюменского региона получат в августе 2024 года», — написано на сайте ведомства. Предельный уровень роста всех тарифов ЖКХ — 10,2%
Плата за большинство услуг повысится на 9,6%: тепло- и водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора и поставка сжиженного газа в баллонах. Сильнее всего подорожает газоснабжение — на 10,13%.
При этом, понижающий коэффициент 0,7 для граждан, проживающих в домах с электроплитами, электроотопительными установками, и жителей сельской местности будет сохранен. Это дает экономию 30% по сравнению с начислениями по базовым тарифам.
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