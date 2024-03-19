Пациентов пермского тубдиспансера ужаснули условия размещения больных

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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, больничный коридор
Временные неудобства для пациентов тубдиспансера связаны с проведением капремонта (архивное фото) Фото:

Жительница Перми пожаловалась на размещение пациентов в туберкулезном диспансере, расположенном на шоссе Космонавтов, 160. Горожанка, которая проходит лечение в стационаре, отмечает, что поступивших в тубдиспансер размещают в одних палатах, независимо от заболевания.

«В палате на третьем этаже лежат семь человек, зараженные либо генитальным туберкулезом, либо имеющие проблемы с глазами или печенью. На этом же этаже расположены мужские душевые и палаты для больных открытым туберкулезом. Больные пациенты имеют свободный доступ в общий коридор и могут контактировать с не зараженными. Для женщин на этаже нет душевых», — поделилась своими впечатлениями девушка, пишет 59.RU. Она также рассказала корреспондентам СМИ, что одна из прибывших «часами плакала», когда увидела, в каких условиях ей придется лечиться.

Персонал тубдиспансера советует пациентам использовать защитную маску и прятать личные вещи, чтобы избежать вероятность краж. Министерство здравоохранения Пермского края пояснило, что временные неудобства для пациентов связаны с проведением ремонта в двух из трех корпусов Краевого фтизиопульмонологического центра. Ремонт в одном из них завершится в ближайшее время, и пациентов перераспределят.

О ремонте здания терапевтического корпуса туберкулезного диспансера на шоссе Космонавтов, 160 URA.RU рассказывало ранее. Краевые власти оценили стоимость проведения работ в 215 миллионов рублей.

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Жительница Перми пожаловалась на размещение пациентов в туберкулезном диспансере, расположенном на шоссе Космонавтов, 160. Горожанка, которая проходит лечение в стационаре, отмечает, что поступивших в тубдиспансер размещают в одних палатах, независимо от заболевания. «В палате на третьем этаже лежат семь человек, зараженные либо генитальным туберкулезом, либо имеющие проблемы с глазами или печенью. На этом же этаже расположены мужские душевые и палаты для больных открытым туберкулезом. Больные пациенты имеют свободный доступ в общий коридор и могут контактировать с не зараженными. Для женщин на этаже нет душевых», — поделилась своими впечатлениями девушка, пишет 59.RU. Она также рассказала корреспондентам СМИ, что одна из прибывших «часами плакала», когда увидела, в каких условиях ей придется лечиться. Персонал тубдиспансера советует пациентам использовать защитную маску и прятать личные вещи, чтобы избежать вероятность краж. Министерство здравоохранения Пермского края пояснило, что временные неудобства для пациентов связаны с проведением ремонта в двух из трех корпусов Краевого фтизиопульмонологического центра. Ремонт в одном из них завершится в ближайшее время, и пациентов перераспределят. О ремонте здания терапевтического корпуса туберкулезного диспансера на шоссе Космонавтов, 160 URA.RU рассказывало ранее. Краевые власти оценили стоимость проведения работ в 215 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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