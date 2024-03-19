Пациентов пермского тубдиспансера ужаснули условия размещения больных

19 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Временные неудобства для пациентов тубдиспансера связаны с проведением капремонта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми пожаловалась на размещение пациентов в туберкулезном диспансере, расположенном на шоссе Космонавтов, 160. Горожанка, которая проходит лечение в стационаре, отмечает, что поступивших в тубдиспансер размещают в одних палатах, независимо от заболевания. «В палате на третьем этаже лежат семь человек, зараженные либо генитальным туберкулезом, либо имеющие проблемы с глазами или печенью. На этом же этаже расположены мужские душевые и палаты для больных открытым туберкулезом. Больные пациенты имеют свободный доступ в общий коридор и могут контактировать с не зараженными. Для женщин на этаже нет душевых», — поделилась своими впечатлениями девушка, пишет 59.RU. Она также рассказала корреспондентам СМИ, что одна из прибывших «часами плакала», когда увидела, в каких условиях ей придется лечиться. Персонал тубдиспансера советует пациентам использовать защитную маску и прятать личные вещи, чтобы избежать вероятность краж. Министерство здравоохранения Пермского края пояснило, что временные неудобства для пациентов связаны с проведением ремонта в двух из трех корпусов Краевого фтизиопульмонологического центра. Ремонт в одном из них завершится в ближайшее время, и пациентов перераспределят. О ремонте здания терапевтического корпуса туберкулезного диспансера на шоссе Космонавтов, 160 URA.RU рассказывало ранее. Краевые власти оценили стоимость проведения работ в 215 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми пожаловалась на размещение пациентов в туберкулезном диспансере, расположенном на шоссе Космонавтов, 160. Горожанка, которая проходит лечение в стационаре, отмечает, что поступивших в тубдиспансер размещают в одних палатах, независимо от заболевания. «В палате на третьем этаже лежат семь человек, зараженные либо генитальным туберкулезом, либо имеющие проблемы с глазами или печенью. На этом же этаже расположены мужские душевые и палаты для больных открытым туберкулезом. Больные пациенты имеют свободный доступ в общий коридор и могут контактировать с не зараженными. Для женщин на этаже нет душевых», — поделилась своими впечатлениями девушка, пишет 59.RU. Она также рассказала корреспондентам СМИ, что одна из прибывших «часами плакала», когда увидела, в каких условиях ей придется лечиться. Персонал тубдиспансера советует пациентам использовать защитную маску и прятать личные вещи, чтобы избежать вероятность краж. Министерство здравоохранения Пермского края пояснило, что временные неудобства для пациентов связаны с проведением ремонта в двух из трех корпусов Краевого фтизиопульмонологического центра. Ремонт в одном из них завершится в ближайшее время, и пациентов перераспределят. О ремонте здания терапевтического корпуса туберкулезного диспансера на шоссе Космонавтов, 160 URA.RU рассказывало ранее. Краевые власти оценили стоимость проведения работ в 215 миллионов рублей.