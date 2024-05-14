В Свердловской области пенсионер насмерть сбил мотоциклиста. Фото

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Мотоциклист погиб до приезда медиков
Мотоциклист погиб до приезда медиков Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) днем 14 мая 81-летний водитель на автомобиле ВАЗ при повороте сбил 27-летнего мотоциклиста. Молодой человек погиб на месте аварии до прибытия медиков, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21113 при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Honda CB400SF под управлением 27-летнего гражданина, движущегося во встречном направлении прямо. В результате ДТП мотоциклист скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи", — следует из сообщения.

Силовики организовали проверку. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе расследования. "Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортным средством", — отметили в ведомстве.

Смертельная авария произошла на улице Воронова
Смертельная авария произошла на улице Воронова
Фото:

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В Верхней Салде (Свердловская область) днем 14 мая 81-летний водитель на автомобиле ВАЗ при повороте сбил 27-летнего мотоциклиста. Молодой человек погиб на месте аварии до прибытия медиков, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. "Водитель автомобиля ВАЗ-21113 при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Honda CB400SF под управлением 27-летнего гражданина, движущегося во встречном направлении прямо. В результате ДТП мотоциклист скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи", — следует из сообщения. Силовики организовали проверку. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе расследования. "Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортным средством", — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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