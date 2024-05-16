Жители Челябинска перестали покупать вторичное жилье

В Челябинске за месяц резко выросло число продаваемых на вторичке квартир

16 мая 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Вторичные квартиры в Челябинске за месяц подорожали до 118 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в апреле по сравнению с мартом 2024 года спрос на жилье на вторичном рынке снизился, а количество продаваемых квартир выросло на 6%. На данный момент средняя стоимость квартир на вторичном рынке составляет 6 млн рублей, цена квадрата — 118 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито-Недвижимость». «В Челябинске в апреле по сравнению с мартом снизился спрос на жилье на вторичном рынке. При этом за тот же период времени число предложений о продаже жилья увеличилось на 6%. В среднем вторичные квартиры в Челябинске выросли в цене за месяц на 3% и стали продаваться по 6 млн рублей за объект», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин, данное время является наиболее удачным для покупки квартиры без привлечения заемных средств. Вторичное жилье обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку. При этом чаще всего на вторичном рынке продаются обжитые квартиры, в которые можно сразу въезжать, в то время как некоторые новостройки сдаются без отделки. Следовательно, придется потратить время и деньги на ремонт и покупку мебели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в апреле по сравнению с мартом 2024 года спрос на жилье на вторичном рынке снизился, а количество продаваемых квартир выросло на 6%. На данный момент средняя стоимость квартир на вторичном рынке составляет 6 млн рублей, цена квадрата — 118 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито-Недвижимость». «В Челябинске в апреле по сравнению с мартом снизился спрос на жилье на вторичном рынке. При этом за тот же период времени число предложений о продаже жилья увеличилось на 6%. В среднем вторичные квартиры в Челябинске выросли в цене за месяц на 3% и стали продаваться по 6 млн рублей за объект», — сообщили в пресс-службе. Как объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин, данное время является наиболее удачным для покупки квартиры без привлечения заемных средств. Вторичное жилье обычно дешевле, чем варианты в новом фонде, а некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку. При этом чаще всего на вторичном рынке продаются обжитые квартиры, в которые можно сразу въезжать, в то время как некоторые новостройки сдаются без отделки. Следовательно, придется потратить время и деньги на ремонт и покупку мебели.