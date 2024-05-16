16 мая 2024

Власти Сургута переносят на год празднование «Сабантуя» и «Соцветия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование перенесли ради безопасности
Празднование перенесли ради безопасности Фото:

Власти Сургута переносят на следующий год празднование народного татарского праздника «Сабантуй» и фестиваля национальных культур «Соцветие». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Фестивали „Сабантуй“ и „Соцветие“, которые предполагают уличный формат и массовое участие людей в них, планируются на следующий год. Данное решение было принято на совместном заседании Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при главе города и Межведомственной комиссией города Сургута по противодействию экстремистской деятельности», — сообщили в администрации.

В мэрии отметили, что инициаторами стали представители национально-культурных организаций. «В связи с тем, что их ресурсы активно задействованы в поддержке специальной военной операции», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута решают вопрос о проведении Дня города, куда главным гостем праздничной программы приглашена группа Любэ. Сложности с проведением юбилея возникли после того, как в округе ввели ограничение на проведение массовых коммуникаций.

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Власти Сургута переносят на следующий год празднование народного татарского праздника «Сабантуй» и фестиваля национальных культур «Соцветие». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Фестивали „Сабантуй“ и „Соцветие“, которые предполагают уличный формат и массовое участие людей в них, планируются на следующий год. Данное решение было принято на совместном заседании Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при главе города и Межведомственной комиссией города Сургута по противодействию экстремистской деятельности», — сообщили в администрации. В мэрии отметили, что инициаторами стали представители национально-культурных организаций. «В связи с тем, что их ресурсы активно задействованы в поддержке специальной военной операции», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута решают вопрос о проведении Дня города, куда главным гостем праздничной программы приглашена группа Любэ. Сложности с проведением юбилея возникли после того, как в округе ввели ограничение на проведение массовых коммуникаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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