Власти Сургута переносят на год празднование «Сабантуя» и «Соцветия»

Власти Сургута переносят на следующий год празднование народного татарского праздника «Сабантуй» и фестиваля национальных культур «Соцветие». Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Фестивали „Сабантуй“ и „Соцветие“, которые предполагают уличный формат и массовое участие людей в них, планируются на следующий год. Данное решение было принято на совместном заседании Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при главе города и Межведомственной комиссией города Сургута по противодействию экстремистской деятельности», — сообщили в администрации.
В мэрии отметили, что инициаторами стали представители национально-культурных организаций. «В связи с тем, что их ресурсы активно задействованы в поддержке специальной военной операции», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута решают вопрос о проведении Дня города, куда главным гостем праздничной программы приглашена группа Любэ. Сложности с проведением юбилея возникли после того, как в округе ввели ограничение на проведение массовых коммуникаций.
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