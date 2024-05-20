20 мая 2024

В Челябинской области четвертый день ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наблюдаем за городом. Пермь, пенсионер, прогулка, лавочка, мужчина, отдых
Мужчина ушел в неизвестном направлении 16 мая (фото из архива) Фото:

В поселке Красногорский Челябинской области днем 16 мая ушел в неизвестном направлении 64-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Днем 16 мая 2024 года ушел в неизвестном направлении в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области 64-летний Михаил Б. [Мужчина] нуждается в медицинской помощи», — говорится в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Рост мужчины 158 сантиметров, он нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Был одет в зеленую куртку, черные брюки и кроссовки.

Потерявшийся мужчина нуждается в медицинской помощи
Потерявшийся мужчина нуждается в медицинской помощи

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В поселке Красногорский Челябинской области днем 16 мая ушел в неизвестном направлении 64-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». «Днем 16 мая 2024 года ушел в неизвестном направлении в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области 64-летний Михаил Б. [Мужчина] нуждается в медицинской помощи», — говорится в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». Рост мужчины 158 сантиметров, он нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Был одет в зеленую куртку, черные брюки и кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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