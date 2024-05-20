В поселке Красногорский Челябинской области днем 16 мая ушел в неизвестном направлении 64-летний мужчина, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Днем 16 мая 2024 года ушел в неизвестном направлении в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области 64-летний Михаил Б. [Мужчина] нуждается в медицинской помощи», — говорится в группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».
Рост мужчины 158 сантиметров, он нормального телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Был одет в зеленую куртку, черные брюки и кроссовки.
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