20 мая 2024

Челябинская певица BEKSA спела песню Фадеева и прошла финал шоу «Звезда-2024». Видео

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Челябинская певица прошла в финал конкурса на телеканале «Звезда» Фото:

Певица BEKSA (настоящее имя Ксения Бетехтина) из Троицка (Челябинская область) в полуфинале конкурса «Звезда-2024» на телеканале «Звезда» исполнила песню Максима Фадеева «Отпусти меня» и прошла в финал. Видеоролик с выступлением челябинки появился в соцсетях канала.

«Голосование закрыто! На втором месте исполнительница BEKSA — Челябинская область», — говорится в официальном сообщении в группе телеканала «Звезда» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Ксения Бетехтина поделилась историей своей жизни и творчества. Певица рассказала о своем детстве и о том, что училась на юридическом факультете и совмещала учебу с музыкой. Она выступала в ресторанах, создавала кавер-проекты и писала авторские альбомы.

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Певица BEKSA (настоящее имя Ксения Бетехтина) из Троицка (Челябинская область) в полуфинале конкурса «Звезда-2024» на телеканале «Звезда» исполнила песню Максима Фадеева «Отпусти меня» и прошла в финал. Видеоролик с выступлением челябинки появился в соцсетях канала. «Голосование закрыто! На втором месте исполнительница BEKSA — Челябинская область», — говорится в официальном сообщении в группе телеканала «Звезда» в соцсети «ВКонтакте». Ранее Ксения Бетехтина поделилась историей своей жизни и творчества. Певица рассказала о своем детстве и о том, что училась на юридическом факультете и совмещала учебу с музыкой. Она выступала в ресторанах, создавала кавер-проекты и писала авторские альбомы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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