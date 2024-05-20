Певица BEKSA (настоящее имя Ксения Бетехтина) из Троицка (Челябинская область) в полуфинале конкурса «Звезда-2024» на телеканале «Звезда» исполнила песню Максима Фадеева «Отпусти меня» и прошла в финал. Видеоролик с выступлением челябинки появился в соцсетях канала.
«Голосование закрыто! На втором месте исполнительница BEKSA — Челябинская область», — говорится в официальном сообщении в группе телеканала «Звезда» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Ксения Бетехтина поделилась историей своей жизни и творчества. Певица рассказала о своем детстве и о том, что училась на юридическом факультете и совмещала учебу с музыкой. Она выступала в ресторанах, создавала кавер-проекты и писала авторские альбомы.
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