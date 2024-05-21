Происшествия В Челябинске семиклассница скончалась от передозировки наркотиками 22 мая 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + В феврале школьнице исполнилось 14 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU В одной из квартир Челябинска обнаружили труп семиклассницы. Как рассказал URA.RU 22 мая источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти девочки является передозировка наркотиками. «К моменту обнаружения девочка уже не подавала признаков жизни. При ней нашли пакет с остатками наркотика», — рассказал источник. По данным URA.RU, труп девочки обнаружили родители. На место были вызваны оперативные службы. Они лишь констатировали смерть школьницы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В одной из квартир Челябинска обнаружили труп семиклассницы. Как рассказал URA.RU 22 мая источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти девочки является передозировка наркотиками. «К моменту обнаружения девочка уже не подавала признаков жизни. При ней нашли пакет с остатками наркотика», — рассказал источник. По данным URA.RU, труп девочки обнаружили родители. На место были вызваны оперативные службы. Они лишь констатировали смерть школьницы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям