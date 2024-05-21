21 мая 2024

В Челябинске семиклассница скончалась от передозировки наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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В феврале школьнице исполнилось 14 лет Фото:

В одной из квартир Челябинска обнаружили труп семиклассницы. Как рассказал URA.RU 22 мая источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти девочки является передозировка наркотиками.

«К моменту обнаружения девочка уже не подавала признаков жизни. При ней нашли пакет с остатками наркотика», — рассказал источник.

По данным URA.RU, труп девочки обнаружили родители. На место были вызваны оперативные службы. Они лишь констатировали смерть школьницы.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В одной из квартир Челябинска обнаружили труп семиклассницы. Как рассказал URA.RU 22 мая источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти девочки является передозировка наркотиками. «К моменту обнаружения девочка уже не подавала признаков жизни. При ней нашли пакет с остатками наркотика», — рассказал источник. По данным URA.RU, труп девочки обнаружили родители. На место были вызваны оперативные службы. Они лишь констатировали смерть школьницы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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