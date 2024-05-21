В Челябинске семиклассница скончалась от передозировки наркотиками

В феврале школьнице исполнилось 14 лет
В одной из квартир Челябинска обнаружили труп семиклассницы. Как рассказал URA.RU 22 мая источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти девочки является передозировка наркотиками.
«К моменту обнаружения девочка уже не подавала признаков жизни. При ней нашли пакет с остатками наркотика», — рассказал источник.
По данным URA.RU, труп девочки обнаружили родители. На место были вызваны оперативные службы. Они лишь констатировали смерть школьницы.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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