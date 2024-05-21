21 мая 2024

Полиция ищет злоумышленников, пытавшихся похитить парня в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полицейские устроили проверку из-за сообщения о попытке похищения в Нижневартовске
Полицейские устроили проверку из-за сообщения о попытке похищения в Нижневартовске Фото:

Полицейские устроили проверку из-за сообщения об уличной потасовке в Нижневартовске, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы предположили, что неизвестные насильно удерживали и избивали парня в автомобиле.

«Несколько парней держали насильно одного парня, который открывал дверь. Он просил вызвать полицию, позже смог убежать, был измотан», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Очевидцы предположили, что парня избили.

Заявлений в полицию по этому инциденту при этом не поступало. «Зарегистрируем сообщение из соцсетей, будем проводить проверку», — уточнила пресс-служба УМВД.

Ранее URA.RU рассказывало о похожем происшествии в Нижневартовске. Тогда мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские устроили проверку из-за сообщения об уличной потасовке в Нижневартовске, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы предположили, что неизвестные насильно удерживали и избивали парня в автомобиле. «Несколько парней держали насильно одного парня, который открывал дверь. Он просил вызвать полицию, позже смог убежать, был измотан», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Очевидцы предположили, что парня избили. Заявлений в полицию по этому инциденту при этом не поступало. «Зарегистрируем сообщение из соцсетей, будем проводить проверку», — уточнила пресс-служба УМВД. Ранее URA.RU рассказывало о похожем происшествии в Нижневартовске. Тогда мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...