Полиция ищет злоумышленников, пытавшихся похитить парня в Нижневартовске

Полицейские устроили проверку из-за сообщения об уличной потасовке в Нижневартовске, рассказали URA.RU в окружном УМВД. Очевидцы предположили, что неизвестные насильно удерживали и избивали парня в автомобиле.
«Несколько парней держали насильно одного парня, который открывал дверь. Он просил вызвать полицию, позже смог убежать, был измотан», — говорится в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Очевидцы предположили, что парня избили.
Заявлений в полицию по этому инциденту при этом не поступало. «Зарегистрируем сообщение из соцсетей, будем проводить проверку», — уточнила пресс-служба УМВД.
Ранее URA.RU рассказывало о похожем происшествии в Нижневартовске. Тогда мужчину избили посреди дороги, затолкали в машину и увезли.
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