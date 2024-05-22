В Харькове Украина начала насильно мобилизовать бездомных и наркоманов

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В Харькове начинают мобилизовать наркоманов, алкоголиков и бездомных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Территориальные центры комплектования (ТЦК), аналог военкоматов, в Харькове из-за сложной ситуации в рядах ВСУ начали насильно призывать в армию бездомных и тех, у кого наблюдаются проблемы с наркотиками и алкоголем. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов», — заявили источники ТАСС в силовых структурах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. Украинское издание «Страна» проанализировало этот законопроект и пришло к выводу, что в лучшем случае в ряды ВСВУ вступят не более 15 тысяч заключенных.

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Территориальные центры комплектования (ТЦК), аналог военкоматов, в Харькове из-за сложной ситуации в рядах ВСУ начали насильно призывать в армию бездомных и тех, у кого наблюдаются проблемы с наркотиками и алкоголем. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов», — заявили источники ТАСС в силовых структурах. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. Украинское издание «Страна» проанализировало этот законопроект и пришло к выводу, что в лучшем случае в ряды ВСВУ вступят не более 15 тысяч заключенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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