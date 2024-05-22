В Харькове Украина начала насильно мобилизовать бездомных и наркоманов

22 мая 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

В Харькове начинают мобилизовать наркоманов, алкоголиков и бездомных Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Территориальные центры комплектования (ТЦК), аналог военкоматов, в Харькове из-за сложной ситуации в рядах ВСУ начали насильно призывать в армию бездомных и тех, у кого наблюдаются проблемы с наркотиками и алкоголем. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов», — заявили источники ТАСС в силовых структурах. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. Украинское издание «Страна» проанализировало этот законопроект и пришло к выводу, что в лучшем случае в ряды ВСВУ вступят не более 15 тысяч заключенных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Территориальные центры комплектования (ТЦК), аналог военкоматов, в Харькове из-за сложной ситуации в рядах ВСУ начали насильно призывать в армию бездомных и тех, у кого наблюдаются проблемы с наркотиками и алкоголем. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Харькове в связи со сложной для ВСУ ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов», — заявили источники ТАСС в силовых структурах. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. Украинское издание «Страна» проанализировало этот законопроект и пришло к выводу, что в лучшем случае в ряды ВСВУ вступят не более 15 тысяч заключенных.