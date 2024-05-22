Bloomberg: австрийская OMV предупредила об угрозе лишиться российского газа

23 мая 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

В компании OMV заговорили о прекращении поставок газа по контракту с «Газпром экспортом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Австрийская энергетическая компания OMV выразила опасения относительно возможного прекращения поставок газа по контракту с «Газпром экспортом». Это может произойти в случае, если решение иностранного суда обяжет дочернюю компанию OMV производить платежи не «Газпром экспорту», а третьей стороне. «OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) стало известно о решении иностранного суда, полученном крупной европейской энергетической компанией, которое, в случае его исполнения в Австрии против OGMT, потребует от OGMT производить платежи по контракту на поставку газа с „Газпром экспортом“ такой европейской энергетической компании (вместо „Газпром экспорта“)» — говорится в сообщении OMV на официальном сайте компании. В OMV пока не уверены в том, будет ли исполнено данное решение. Там предупреждают, что если решение суда будет принудительно исполнено, «Газпром экспорт» может прекратить поставки газа, что окажет влияние на газовый рынок Австрии. Тем не менее, в компании заявляют о наличии планов по обеспечению поставок газа из альтернативных источников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Австрийская энергетическая компания OMV выразила опасения относительно возможного прекращения поставок газа по контракту с «Газпром экспортом». Это может произойти в случае, если решение иностранного суда обяжет дочернюю компанию OMV производить платежи не «Газпром экспорту», а третьей стороне. «OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) стало известно о решении иностранного суда, полученном крупной европейской энергетической компанией, которое, в случае его исполнения в Австрии против OGMT, потребует от OGMT производить платежи по контракту на поставку газа с „Газпром экспортом“ такой европейской энергетической компании (вместо „Газпром экспорта“)» — говорится в сообщении OMV на официальном сайте компании. В OMV пока не уверены в том, будет ли исполнено данное решение. Там предупреждают, что если решение суда будет принудительно исполнено, «Газпром экспорт» может прекратить поставки газа, что окажет влияние на газовый рынок Австрии. Тем не менее, в компании заявляют о наличии планов по обеспечению поставок газа из альтернативных источников.