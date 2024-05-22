22 мая 2024

Bloomberg: австрийская OMV предупредила об угрозе лишиться российского газа

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В компании OMV заговорили о прекращении поставок газа по контракту с «Газпром экспортом» Фото:

Австрийская энергетическая компания OMV выразила опасения относительно возможного прекращения поставок газа по контракту с «Газпром экспортом». Это может произойти в случае, если решение иностранного суда обяжет дочернюю компанию OMV производить платежи не «Газпром экспорту», а третьей стороне.

«OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) стало известно о решении иностранного суда, полученном крупной европейской энергетической компанией, которое, в случае его исполнения в Австрии против OGMT, потребует от OGMT производить платежи по контракту на поставку газа с „Газпром экспортом“ такой европейской энергетической компании (вместо „Газпром экспорта“)» — говорится в сообщении OMV на официальном сайте компании.

В OMV пока не уверены в том, будет ли исполнено данное решение. Там предупреждают, что если решение суда будет принудительно исполнено, «Газпром экспорт» может прекратить поставки газа, что окажет влияние на газовый рынок Австрии. Тем не менее, в компании заявляют о наличии планов по обеспечению поставок газа из альтернативных источников.

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Австрийская энергетическая компания OMV выразила опасения относительно возможного прекращения поставок газа по контракту с «Газпром экспортом». Это может произойти в случае, если решение иностранного суда обяжет дочернюю компанию OMV производить платежи не «Газпром экспорту», а третьей стороне. «OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) стало известно о решении иностранного суда, полученном крупной европейской энергетической компанией, которое, в случае его исполнения в Австрии против OGMT, потребует от OGMT производить платежи по контракту на поставку газа с „Газпром экспортом“ такой европейской энергетической компании (вместо „Газпром экспорта“)» — говорится в сообщении OMV на официальном сайте компании. В OMV пока не уверены в том, будет ли исполнено данное решение. Там предупреждают, что если решение суда будет принудительно исполнено, «Газпром экспорт» может прекратить поставки газа, что окажет влияние на газовый рынок Австрии. Тем не менее, в компании заявляют о наличии планов по обеспечению поставок газа из альтернативных источников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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