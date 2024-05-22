Челябинцы занялись скупкой моторных лодок и избавляются от гидроциклов

23 мая 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

В Челябинске средняя стоимость моторной лодки составляет 99 тысяч 990 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области в мае 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на водный транспорт с пробегом вырос на 53,5%. Лидировали в рейтинге самых популярных ТС моторные лодки, их стоимость составила почти 100 тысяч рублей, сообщили 23 мая в пресс-службе «Авито Авто». «Спрос на водные транспортные средства с пробегом за апрель и май 2024 года вырос на 48,4%. Спрос на новые ТС в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос почти в 2,5 раза, и в разрезе двух месяцев увеличился на 75%. Средняя цена лодки при этом составила 99 тысяч 990 рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, на втором месте по спросу весельные лодки (27,9%). Их средняя цена на данный момент составляет 15 тысяч рублей. Спрос на такие транспортные средства за два месяца вырос на 44,3%. На третьем месте в рейтинге по популярности в регионе оказались гидроциклы, ими челябинцы интересуются в 6,4% случаев. Они являются лидером по темпу роста спроса: за два месяца этот показатель вырос на 60,5%. Средняя цена гидроцикла с пробегом на данный момент составляет 650 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в мае 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на водный транспорт с пробегом вырос на 53,5%. Лидировали в рейтинге самых популярных ТС моторные лодки, их стоимость составила почти 100 тысяч рублей, сообщили 23 мая в пресс-службе «Авито Авто». «Спрос на водные транспортные средства с пробегом за апрель и май 2024 года вырос на 48,4%. Спрос на новые ТС в мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос почти в 2,5 раза, и в разрезе двух месяцев увеличился на 75%. Средняя цена лодки при этом составила 99 тысяч 990 рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, на втором месте по спросу весельные лодки (27,9%). Их средняя цена на данный момент составляет 15 тысяч рублей. Спрос на такие транспортные средства за два месяца вырос на 44,3%. На третьем месте в рейтинге по популярности в регионе оказались гидроциклы, ими челябинцы интересуются в 6,4% случаев. Они являются лидером по темпу роста спроса: за два месяца этот показатель вырос на 60,5%. Средняя цена гидроцикла с пробегом на данный момент составляет 650 тысяч рублей.