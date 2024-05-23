Что известно о деле Дьякова, к которому пришли после обысков у Чернецкой

Избрание меры пресечения Андрею Дьякову пройдет в закрытом режиме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

В Екатеринбурге задержали начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, 23 мая ему изберут меру пресечения. По некоторым данным, все дело в истории с мошенничеством, где замешана бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия. Все, что известно о причастности Дьякова к истории с Чернецкой — в материале URA.RU.

Кто такой Андрей Дьяков

В правоохранительных органах Дьяков работает с 2000-х, карьеру начинал в налоговом отделе. В январе 2024 года стал полновесным начальником УЭБиПК, до этого около полугода руководил с приставкой врио. Дьяков сменил на руководящей должности полковника Рашида Даулетова.

Обыски в БЦ Clever Park

В Екатеринбурге ФСБ приехала на обыски в бизнес-центр Clever Park рано утром 20 марта. Оказалось, что у силовиков были вопросы к некоторым компаниям, больше всего их был к АО «ТТК-Екатеринбург». Тогда же стало ясно, что проверке подверглись бизнесмены, которые могли заниматься обналичиванием денег по контрактам.

Уголовное дело Анастасии Чернецкой

11 апреля задержали Анастасию Чернецкую — бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Девушке вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере. Собеседник из окружения Чернецкой уверен, что она могла не знать о том, что ее втянули в криминальную схему.

Помимо Чернецкой под арест попали директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и строитель Василий Петров (ООО «Шудья»). По версии следствия, они якобы предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволяло получать огромные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Все фигуранты дела будут находиться в СИЗО Челябинска до 28 августа. По некоторым данным, всех увезли в соседний город, чтобы на них никто не оказывал давление в Екатеринбурге.

Участие Дьякова в деле Чернецкой

До сих пор неизвестно, в чем конкретно подозревают Дьякова. Источники URA.RU предполагают, что начальник УЭБиПК связан с уголовным делом Чернецкой. Задержали Дьякова утром 21 мая, но официально информацию никто из силовых структур не подтверждал. При этом сегодня, 23 мая, Ленинский районный суд выносит меру пресечения полковнику. Процесс пройдет в закрытом режиме.