В Челябинской области потратят миллиард рублей на детский отдых

В лагерях отдохнут 182 тысячи детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей в Челябинской области в 2024 году потратят более миллиарда рублей. Такую информацию озвучили на заседании комитета по соцполитике заксобрания региона, сообщили 23 мая в пресс-службе ЗСО.

«На организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей в областном бюджете на 2024 год предусмотрено более миллиарда рублей. Планируется охватить отдыхом, занятостью и оздоровлением более 182 тысячи детей. В течение года планируется оздоровить не менее 600 детей из семей участников СВО», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

В реестр включены 794 организации отдыха и оздоровления детей всех типов. Это 64 загородных детских оздоровительных лагеря, 717 лагерей дневного пребывания детей, восемь палаточных лагерей и пять лагерей труда и отдыха.

Предусмотрено временное трудоустройство 11300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Проводится капремонт зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей. На эти цели предусмотрено 132 миллиона рублей.

Председатель комитета ЗСО по соцполитике Сергей Буяков сообщил, что сумма денежных средств, выделенная из бюджета, увеличилась по сравнению с прошлым годом. Из новшеств — запуск новых быстровозводимых детских лагерей. Это современные детские лагеря с четырехместным размещением, с санузлами именно в комнатах, где будут отдыхать дети. Там учтены и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Буяков заверил, что депутаты посетят такие лагеря, чтобы ознакомиться с условиями, в которых отдыхают дети. Специалисты МВД и МЧС заверили, что лагеря полностью готовы к их приему с точки зрения безопасности.