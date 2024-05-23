Экс-куратор военных заводов Миасса Устинов досрочно вышел из колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, заключенные, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Вадим Устинов досрочно вышел из колонии Фото:

Бывший офицер Минобороны РФ Вадим Устинов, курировавший военные предприятия Миасса (Челябинская область) и осужденный за взятки на сумму 27 млн рублей, досрочно вышел из колонии. Об этом URA.RU сообщили 23 мая в пресс-службе Челябинского облсуда,

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке постановление Копейского горсуда об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Вадима Устинова, отменил данное постановление. Ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Устинов был задержан в марте 2019 года. Перед этим он привлек внимание силовиков приобретением дорогой недвижимости. За офицером стали наблюдать. Итогом наблюдений стало его задержание с поличным при получении взятки в 750 тысяч рублей. В ходе расследования силовики выяснили, что за все время на службе Устинов получил не менее 27 млн рублей в качестве взяток от миасских предприятий за приемку гособоронзаказов.

Спустя около восьми месяцев, в октябре 2019 года, Устинову вынесли приговор. Магнитогорский гарнизонный военный суд признал экс-офицера виновным в получении особо крупных взяток и отправил на пять с половиной лет в колонию строгого режима. В качестве дополнительного наказания мужчине назначили штраф в размере 28,8 млн рублей, а все его имущество, общей стоимостью 21,7 млн рублей, было обращено в доход государства.

В 2022 году Устинов попытался выйти из колонии по УДО. Он просил заменить ему оставшийся срок принудительными работами. Но суд отказал ему в этом. Оспорить данное решение у бывшего военного тогда не получилось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший офицер Минобороны РФ Вадим Устинов, курировавший военные предприятия Миасса (Челябинская область) и осужденный за взятки на сумму 27 млн рублей, досрочно вышел из колонии. Об этом URA.RU сообщили 23 мая в пресс-службе Челябинского облсуда, «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке постановление Копейского горсуда об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Вадима Устинова, отменил данное постановление. Ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Устинов был задержан в марте 2019 года. Перед этим он привлек внимание силовиков приобретением дорогой недвижимости. За офицером стали наблюдать. Итогом наблюдений стало его задержание с поличным при получении взятки в 750 тысяч рублей. В ходе расследования силовики выяснили, что за все время на службе Устинов получил не менее 27 млн рублей в качестве взяток от миасских предприятий за приемку гособоронзаказов. Спустя около восьми месяцев, в октябре 2019 года, Устинову вынесли приговор. Магнитогорский гарнизонный военный суд признал экс-офицера виновным в получении особо крупных взяток и отправил на пять с половиной лет в колонию строгого режима. В качестве дополнительного наказания мужчине назначили штраф в размере 28,8 млн рублей, а все его имущество, общей стоимостью 21,7 млн рублей, было обращено в доход государства. В 2022 году Устинов попытался выйти из колонии по УДО. Он просил заменить ему оставшийся срок принудительными работами. Но суд отказал ему в этом. Оспорить данное решение у бывшего военного тогда не получилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...