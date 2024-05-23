Экс-куратор военных заводов Миасса Устинов досрочно вышел из колонии

Вадим Устинов досрочно вышел из колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший офицер Минобороны РФ Вадим Устинов, курировавший военные предприятия Миасса (Челябинская область) и осужденный за взятки на сумму 27 млн рублей, досрочно вышел из колонии. Об этом URA.RU сообщили 23 мая в пресс-службе Челябинского облсуда,

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке постановление Копейского горсуда об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Вадима Устинова, отменил данное постановление. Ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении удовлетворено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Устинов был задержан в марте 2019 года. Перед этим он привлек внимание силовиков приобретением дорогой недвижимости. За офицером стали наблюдать. Итогом наблюдений стало его задержание с поличным при получении взятки в 750 тысяч рублей. В ходе расследования силовики выяснили, что за все время на службе Устинов получил не менее 27 млн рублей в качестве взяток от миасских предприятий за приемку гособоронзаказов.

Спустя около восьми месяцев, в октябре 2019 года, Устинову вынесли приговор. Магнитогорский гарнизонный военный суд признал экс-офицера виновным в получении особо крупных взяток и отправил на пять с половиной лет в колонию строгого режима. В качестве дополнительного наказания мужчине назначили штраф в размере 28,8 млн рублей, а все его имущество, общей стоимостью 21,7 млн рублей, было обращено в доход государства.

В 2022 году Устинов попытался выйти из колонии по УДО. Он просил заменить ему оставшийся срок принудительными работами. Но суд отказал ему в этом. Оспорить данное решение у бывшего военного тогда не получилось.