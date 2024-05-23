Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки о ВС России

Гагаринский суд Москвы заочно приговорили бывшего проректора ВШЭ Константина Сонина (включен Минюст РФ в список иноагентов) к 8,5 годам заключения. Его приговорили за ложные сведения о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе московского суда.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — слова пресс-службы суда передает РБК. Кроме того, Сонину запретили администрировать интернет-ресурсы на 4,5 года.
Его приговорили по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Срок отбывания начнется с момента экстрадиции на территорию России или после задержания в стране.
Экономист Сонин эмигрировал в США в 2015 году. По версии следствия, он с апреля по июль 2022 года опубликовал недостоверные сведения об армии РФ. Кроме того, он дискредитировал органы государственной власти России. В мае 2023 года его объявили в розыск. В связи с этим следствие попросило заочно арестовать его.
*включен Минюст РФ в список иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.