Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки о ВС России

23 мая 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Бывшего проректора ВШЭ приговорили за ложную информацию о ВС РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Гагаринский суд Москвы заочно приговорили бывшего проректора ВШЭ Константина Сонина (включен Минюст РФ в список иноагентов) к 8,5 годам заключения. Его приговорили за ложные сведения о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе московского суда. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — слова пресс-службы суда передает РБК. Кроме того, Сонину запретили администрировать интернет-ресурсы на 4,5 года. Его приговорили по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Срок отбывания начнется с момента экстрадиции на территорию России или после задержания в стране. Экономист Сонин эмигрировал в США в 2015 году. По версии следствия, он с апреля по июль 2022 года опубликовал недостоверные сведения об армии РФ. Кроме того, он дискредитировал органы государственной власти России. В мае 2023 года его объявили в розыск. В связи с этим следствие попросило заочно арестовать его. *включен Минюст РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гагаринский суд Москвы заочно приговорили бывшего проректора ВШЭ Константина Сонина (включен Минюст РФ в список иноагентов) к 8,5 годам заключения. Его приговорили за ложные сведения о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе московского суда. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — слова пресс-службы суда передает РБК. Кроме того, Сонину запретили администрировать интернет-ресурсы на 4,5 года. Его приговорили по ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Срок отбывания начнется с момента экстрадиции на территорию России или после задержания в стране. Экономист Сонин эмигрировал в США в 2015 году. По версии следствия, он с апреля по июль 2022 года опубликовал недостоверные сведения об армии РФ. Кроме того, он дискредитировал органы государственной власти России. В мае 2023 года его объявили в розыск. В связи с этим следствие попросило заочно арестовать его. *включен Минюст РФ в список иноагентов