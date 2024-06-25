CPJ: сделка основателя WikiLeaks Ассанжа с США станет желанным финалом дела

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В Комитете защиты журналистов в Нью-Йорке выразили надежду на благополучный исход дела Ассанжа
В Комитете защиты журналистов в Нью-Йорке выразили надежду на благополучный исход дела Ассанжа Фото:

Возможное освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в результате сделки с прокуратурой США станет желанным исходом дела. Такое мнение выразила исполнительный директор Комитета защиты журналистов (CPJ) в Нью-Йорке Джоди Гинсберг.

«Хотя это и желанный конец, США не должны были выдвигать обвинения, которые подрывают право на сбор, получение или публикацию информации, представляющей общественный интерес», — написала Гинсберг в соцсети X. По ее словам, дело основателя WikiLeaks имело серьезные последствия для свободы прессы во всем мире.

52-летний Ассанж провел в британской тюрьме 62 месяца. Он признал свою вину по одному из пунктов обвинения в сговоре с целью получения и раскрытия секретных документов. 25 июня он был освобожден из тюрьмы. Все это время Ассанж оспаривал экстрадицию в США. 

Основатель WikiLeaks стал фигурантом дела об одной из крупнейших утечек секретной информации в США. По версии следствия, Ассанж на своем ресурсе публиковал десятки отчетов о войнах в Афганистане, Иране и прочие секретные сведения.

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Возможное освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в результате сделки с прокуратурой США станет желанным исходом дела. Такое мнение выразила исполнительный директор Комитета защиты журналистов (CPJ) в Нью-Йорке Джоди Гинсберг. «Хотя это и желанный конец, США не должны были выдвигать обвинения, которые подрывают право на сбор, получение или публикацию информации, представляющей общественный интерес», — написала Гинсберг в соцсети X. По ее словам, дело основателя WikiLeaks имело серьезные последствия для свободы прессы во всем мире. 52-летний Ассанж провел в британской тюрьме 62 месяца. Он признал свою вину по одному из пунктов обвинения в сговоре с целью получения и раскрытия секретных документов. 25 июня он был освобожден из тюрьмы. Все это время Ассанж оспаривал экстрадицию в США.  Основатель WikiLeaks стал фигурантом дела об одной из крупнейших утечек секретной информации в США. По версии следствия, Ассанж на своем ресурсе публиковал десятки отчетов о войнах в Афганистане, Иране и прочие секретные сведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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