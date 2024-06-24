24 июня 2024

Посол США в РФ прокомментировала гибель гражданских в связи с конфликтом на Украине

Трейси выразила сожаление из-за гибели гражданских из-за конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посол США в Москве Линн Трейси выразила сожаление о жертвах среди гражданского населения в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я лишь расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась с российским министерством иностранных дел. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне», — приводит слова Миллера РИА Новости.

Он также отметил, что США предоставляют Киеву вооружения для защиты территории, которая по версии Вашингтона включает Крым. Посольство США в Москве подтвердило факт вызова Линн Трейси в МИД РФ, где ей был сделан демарш на фоне обвинений в адрес Соединенных Штатов в ведении гибридной войны против России. Это заявление последовало после сообщений о теракте в Севастополе.

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Посол США в Москве Линн Трейси выразила сожаление о жертвах среди гражданского населения в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Я лишь расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась с российским министерством иностранных дел. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне», — приводит слова Миллера РИА Новости. Он также отметил, что США предоставляют Киеву вооружения для защиты территории, которая по версии Вашингтона включает Крым. Посольство США в Москве подтвердило факт вызова Линн Трейси в МИД РФ, где ей был сделан демарш на фоне обвинений в адрес Соединенных Штатов в ведении гибридной войны против России. Это заявление последовало после сообщений о теракте в Севастополе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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