Посол США в РФ прокомментировала гибель гражданских в связи с конфликтом на Украине

Посол США в Москве Линн Трейси выразила сожаление о жертвах среди гражданского населения в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Я лишь расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась с российским министерством иностранных дел. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне», — приводит слова Миллера РИА Новости.
Он также отметил, что США предоставляют Киеву вооружения для защиты территории, которая по версии Вашингтона включает Крым. Посольство США в Москве подтвердило факт вызова Линн Трейси в МИД РФ, где ей был сделан демарш на фоне обвинений в адрес Соединенных Штатов в ведении гибридной войны против России. Это заявление последовало после сообщений о теракте в Севастополе.
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