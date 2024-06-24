Посол США в РФ прокомментировала гибель гражданских в связи с конфликтом на Украине

Трейси выразила сожаление из-за гибели гражданских из-за конфликта на Украине

25 июня 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол США в Москве Линн Трейси выразила сожаление о жертвах среди гражданского населения в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Я лишь расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась с российским министерством иностранных дел. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне», — приводит слова Миллера РИА Новости. Он также отметил, что США предоставляют Киеву вооружения для защиты территории, которая по версии Вашингтона включает Крым. Посольство США в Москве подтвердило факт вызова Линн Трейси в МИД РФ, где ей был сделан демарш на фоне обвинений в адрес Соединенных Штатов в ведении гибридной войны против России. Это заявление последовало после сообщений о теракте в Севастополе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол США в Москве Линн Трейси выразила сожаление о жертвах среди гражданского населения в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. «Я лишь расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась с российским министерством иностранных дел. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне», — приводит слова Миллера РИА Новости. Он также отметил, что США предоставляют Киеву вооружения для защиты территории, которая по версии Вашингтона включает Крым. Посольство США в Москве подтвердило факт вызова Линн Трейси в МИД РФ, где ей был сделан демарш на фоне обвинений в адрес Соединенных Штатов в ведении гибридной войны против России. Это заявление последовало после сообщений о теракте в Севастополе.