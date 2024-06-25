Украина ввела санкции против ВТБ, Red Wings, «Алроса» и «Русал»

Украина ввела санкции в отношении 367 юридических лиц, большинство из которых представляют РФ. В список попали «дочки» «Газпрома» и Сбербанка, ВТБ, авиакомпании Red Wings и «Алроса», металлургическое предприятие «Русал» и производитель удобрений «Уралхим»
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — указано в документе на сайте офиса украинского главы. Ограничения затрагивают многие транспортные, логистические, строительные и страховые компании, крупные предприятия, научные, образовательные и санаторно-курортные учреждения. Одно из юрлиц зарегистрировано в Британии.
Санкции вводят сроком на 10 лет. Они предполагают блокировку активов, запрещают вывод капитала за пределы страны и другие формы ограничений вплоть до приостановки финансовых операций указанных компаний на территории Украины.
Ранее Евросоюз согласовал 14-й пакет санкций против Москвы и включил в него 116 физических и юридических лиц, пишет RT. Россия в ответ включила в стоп-лист представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза, а также граждане стран ЕС, которых в Москве считают ответственными за оказание военной помощи Украине. Этим гражданам запрещен въезд в РФ, передает «Национальная служба новостей».
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