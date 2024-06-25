Финляндия начнет процедуру изъятия арены Helsinki Hall, принадлежащей россиянам

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Обсуждение конфискации началось в Финляндии в мае 2023 года Фото:

Финские власти готовятся к экспроприации концертно-спортивной арены Helsinki Hall, принадлежащей россиянам, после 30 июня. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Если акции не будут проданы, альтернативные варианты — это продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», — отметила Валтонен. Она также сообщила, что соответствующий закон подготовят МИД и Минюст страны. Процесс экспроприации следует за заморозкой права владения ареной Helsinki Hall судебными приставами в апреле 2022 года, когда российские владельцы попали под санкции ЕС.

Обсуждение конфискации началось в Финляндии в мае 2023 года. В декабре появилась информация о возможной продаже арены россиянами, однако сделка, запланированная на 28 февраля, была отложена.

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Финские власти готовятся к экспроприации концертно-спортивной арены Helsinki Hall, принадлежащей россиянам, после 30 июня. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. «Если акции не будут проданы, альтернативные варианты — это продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», — отметила Валтонен. Она также сообщила, что соответствующий закон подготовят МИД и Минюст страны. Процесс экспроприации следует за заморозкой права владения ареной Helsinki Hall судебными приставами в апреле 2022 года, когда российские владельцы попали под санкции ЕС. Обсуждение конфискации началось в Финляндии в мае 2023 года. В декабре появилась информация о возможной продаже арены россиянами, однако сделка, запланированная на 28 февраля, была отложена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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