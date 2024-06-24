Пентагон: США не хотят видеть гражданских потерь и обсудят это с Киевом

25 июня 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

США обсудят гибель гражданского населения с Украиной, заявил Патрик Райдер Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США планируют обсудить гибель гражданского населения с Украиной, так как не хотят видеть потерь. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он прокомментировал журналистам атаку на Севастополь 23 июня. «Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — заявил Райдер в ходе брифинга. По его словам, Пентагон не обладает информации, по которой можно судить «были или не были убиты мирные жители». Райдер также отказался отвечать на вопрос о степени вовлеченности США в атаку, несмотря на то, что журналисты указали на участие в ударе ракет ATACMS. Он отметил, что переадресует этот вопрос украинской стороне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США планируют обсудить гибель гражданского населения с Украиной, так как не хотят видеть потерь. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он прокомментировал журналистам атаку на Севастополь 23 июня. «Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — заявил Райдер в ходе брифинга. По его словам, Пентагон не обладает информации, по которой можно судить «были или не были убиты мирные жители». Райдер также отказался отвечать на вопрос о степени вовлеченности США в атаку, несмотря на то, что журналисты указали на участие в ударе ракет ATACMS. Он отметил, что переадресует этот вопрос украинской стороне.