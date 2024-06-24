24 июня 2024

Пентагон: США не хотят видеть гражданских потерь и обсудят это с Киевом

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США обсудят гибель гражданского населения с Украиной, заявил Патрик Райдер Фото:
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США планируют обсудить гибель гражданского населения с Украиной, так как не хотят видеть потерь. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он прокомментировал журналистам атаку на Севастополь 23 июня.

«Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — заявил Райдер в ходе брифинга. По его словам, Пентагон не обладает информации, по которой можно судить «были или не были убиты мирные жители».

Райдер также отказался отвечать на вопрос о степени вовлеченности США в атаку, несмотря на то, что журналисты указали на участие в ударе ракет ATACMS. Он отметил, что переадресует этот вопрос украинской стороне.

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США планируют обсудить гибель гражданского населения с Украиной, так как не хотят видеть потерь. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он прокомментировал журналистам атаку на Севастополь 23 июня. «Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — заявил Райдер в ходе брифинга. По его словам, Пентагон не обладает информации, по которой можно судить «были или не были убиты мирные жители». Райдер также отказался отвечать на вопрос о степени вовлеченности США в атаку, несмотря на то, что журналисты указали на участие в ударе ракет ATACMS. Он отметил, что переадресует этот вопрос украинской стороне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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